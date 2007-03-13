عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- قرار است ژاپن و چین امروز سه شنبه یک قرارداد امنیتی مهم را امضا کنند.

- " ایهود اولمرت" نخست وزیر رژیم صهیونیستی از آمریکا خواست تا در انجام ماموریت خود در عراق ثابت قدم باشد و فورا از این کشور عقب نشینی نکند.

- نمایندگان گروه 1+5 شب گذشته به توافق بر سر قطعنامه جدید تحریمها علیه ایران نزدیکتر شدند.

- شرکت اتم تروی اکسپورت روسیه اعلام کرد: راه اندازی نیروگاه بوشهر به علت تاخیر در وجوه پرداختی از سوی ایران به تاخیر خواهد افتاد.

- جلسه محرمانه رسیدگی به پرونده دو تن از مظنونان تروریستی که در حمله 11 سپتامبر سال 2001 شرکت کرده بودند و همچنین یک مظنون سوم، اوایل هفته جاری درگوانتانامو برگزار شد.

-" دیوید پتریوس" فرمانده ارشد آمریکا در عراق با تکرار اتهامات بی اساس علیه ایران مبنی بر حمایت از گروههای مسلح و شورشی در عراق ادعا کرد :" مسلما ایران شبه نظامیان را برای مبارزه علیه نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق آموزش می دهد و آنها را مسلح می کند."