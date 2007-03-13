احمدی‌نژاد با حضور در شورای امنیت عملا مشروعیت و موضوعیت این نهاد را می‌پذیرد

دکتر علی خرم در گفتگو با مهر با اشاره به سخنان مکرر رئیس جمهور که شورای امنیت را فاید مشروعیت و بازیچه دست قدرت های بزرگ توصیف کرده بود، گفت : احمدی نژاد با حضور در شورای امنیت، عملا مشروعیت و موضوعیت شورای امنیت را می‌پذیرد و این مسئله می‌تواند مورد استقبال قدرت های غربی قرار گیرد.

این کارشناس روابط بین الملل در خصوص تصمیم اخیر دکتر احمدی نژاد مبنی بر حضور در جلسه شورای امنیت سازمان ملل گفت : این موضوع از جوانب گوناگون قابل بررسی است، نکته اول این است که حضور در شورای امنیت، جزو حقوق هر کشوری است که می خواهند در شورای امنیت در مورد آن تصمیم گیری کنند و نماینده آن کشور طبق قوانین می تواند در این جلسه حضور داشته باشد.

وی ادامه داد : نماینده کشور فوق الذکر می تواند قبل یا بعد از رای گیری اعضای شورای امنیت، به اعلام مواضع بپردازد، نماینده کشور فوق هم می تواند هرکسی باشد، سفیر آن کشور در سازمان ملل یا حتی رئیس جمهر و انتخاب این فرد هم جزو حقوق کشورها است.

احمدی نژاد که در سخنرانی های خود طرف شورای امنیت را زیر سئوال می برد و آنها را نماینده جهانخواران و قدرت های پلید می داند، با حضور و سخنرانی خود عملا موجودیت، مشروعیت شورای امنیت را می پذیرد

خرم تاکید کرد : اما از باب حقوقی، حضور احمدی نژاد در شورای امنیت هیچ تاثیری ندارد ،چون در این جلسه، کشورهای عضو قبلا رایزنی کرده اند و وقتی جلسه تشکیل می دهند، در واقع هیچ اختلافی نمانده است که سخنان رئیس جمهور کشورمان بخواهد آن را تغییر دهد، البته این حضور یا سخنرانی، می تواند از نظر سیاسی مقداری تاثیر گذار باشد. این کارشناس روابط بین الملل با اشاره به اینکه که حضور احمدی نژاد در شورای امنیت، "تاثیر بسیار زیاد تبلیغاتی" دارد، گفت: وقتی نماینده یک کشور در این جلسه، رئیس جمهور باشد، سخنرانی و حضور رئیس دولت این کشور، در جلب افکار بسیار موثر است ومی تواند آثار تبلیغاتی گسترده ای داشته باشد.

رئیس جمهور در شورای امنیت نباید صرفا به "سخنرانی" تکیه کند

خرم تصریح کرد : اما آقای احمدی نژاد که در سخنرانی های خود طرف شورای امنیت را زیر سئوال می برد و آنها را نماینده جهانخواران و قدرت های پلید می داند، با حضور و سخنرانی خود عملا موجودیت، مشروعیت شورای امنیت را می پذیرد ، البته این حضور و سخنرانی از طرف شورای امنیت می تواند از این جهت ، مثبت ارزیابی شود ولی دکتر احمدی نژاد باید از مواضع سابق خود دور شود.

این کارشناس روابط بین الملل ادامه داد: حضور رئیس جمهور یک کشور به عنوان نماینده آن کشور در شورای امنیت به هیچ وجه متعارف نیست، سطح حضور کشورها در شورای امنیت، سفیر است، البته نباید از نامتعارف بودن این حضور هراس داشت.

خرم در عین حال در پایان این گفتگو به رئیس جمهور پیشنهاد کرد برای حضور در شورای امنیت، صرفا به سخنرانی تکیه نکند و با در دست داشتن یک فرمول و انعطاف های لازم در جلسه شرکت کند تا احیانا موثر واقع شود.

سخنرانی احمدی نژاد در شورای امنیت میلیون‌ها دلار ارزش رسانه ای دارد

دکتر محمدحسن قدیری ابیانه با بیان اینکه ممکن است حضور رئیس جمهور در جلسه شورای امنیت تاثیری در تصمیمات این شورا نداشته باشد، گفت : با این وجود ارزش فضای رسانه‌ای و بازتاب جهانی سخنرانی احمدی نژاد در شورای امنیت ایجاد می‌کند، میلیون‌ها دلار ارزش دارد.

این کارشناس مسائل استراتژیک در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتشار اخباری مبنی بر‌ سفر قریب الوقوع رئیس جمهور به شورای امنیت گفت: نباید مخاطب حضور و سخنان احمدی نژاد در شورای امنیت را فقط اعضای شورای امنیت و حضار در آن جلسه دانست.

حضور رئیس جمهور نگرانی آمریکایی ها را برانگیخته، هرچند تاثیری در تصمیمات شورای امنیت نمی‌گذارد

وی افزود : در صورتی که رئیس جمهور در شورای امنیت سازمان ملل حضور پیدا کند و از حقوق هسته ای کشورمان دفاع کند، مخاطب این دفاعیات و سخنان، قطعا همه مردم جهان خواهند بود و ارزش فضای رسانه ایی که اظهارات احمدی نژاد در شورای امنیت ایجاد می کند میلیونها دلار می ارزد.

سفیر کشورمان در مکزیک با اشاره به پیامدهای تبلیغاتی و سیاسی حضور احمدی نژاد در شورای امنیت اظهار داشت : حضور و سخنرانی رئیس جمهور در حقیقت یک تهاجم گسترده دیپلماتیک و تبلیغاتی علیه آمریکا و جنگ روانی و توطئه های غرب خواهد بود، گرچه همین اظهارات و دفاعیات را سفیرکشورمان درسازمان ملل می تواند انجام دهد اما انعکاس گسترده و جهانی این مسائل از زبان رئیس جمهور قطعا بسیار بیشترو موثرتر خواهد بود.

این کارشناس مسائل استراتژیک گفت: منتقدان نباید از این مسئله (بعد تبلیغاتی سخنان رئیس جمهور در شورای امنیت)غافل باشند و از هم اینک خبر عزیمت احمدی نژاد به شورای امنیت به یک موضوع خبرساز تبدیل شده است و نگرانی آمریکایی ها را برانگیخته است ، هرچند که ممکن است که حضور رئیس جمهور تاثیری در مفاد تصمیمات شورای امنیت نگذارد اما آن اثر جهانی را دارد.

حضور رئیس جمهور در شورای امنیت قطعا به عنوان رویکردی از موضع ضعف تلقی خواهد شد



رئیس موسسه مطالعات راهبردی تصمیم گفت: زمانی که سطوح پائین تر از رئیس جمهور طی سه ماه گذشته، اقدام سازمان یافته ای را برای عملی شدن چنین سفری انجام نداده‌اند، رفتن دکتر احمدی نژاد به نیویورک جز هزینه کردن جایگاه ریاست جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت، فایده دیگری ندارد.

دکتر علیرضا اکبری، رئیس موسسه مطالعات راهبردی تصمیم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تائید سفر رئیس جمهور کشورمان به نیویورک برای دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران در شورای امنیت از سوی سخنگویان دولت و وزارت خارجه، اظهار داشت : سفر احتمالی دکتر احمدی نژاد به نیویورک باید با برنامه ریزی دقیق و در چارچوب فرمولی جامع الاطراف همراه می بود.

اکبری افزود : نباید فراموش کنیم که همواره هر پدیده ای به خصوص در عرصه دیپلماسی تابع اصول و ویژگی های خاصی است که در صورت عدم توجه به آن ها، نتیجه ای اشتباه به بار خواهد آمد.

وی اهتمام رئیس جمهور نسبت به پردازش امری حساس به طور شخصی را ستود و آن را امری مثبت و بسیار خوب ارزیابی کرد و افزود : اما باید به یاد داشته باشیم که مباحث دیپلماتیک به خصوص در حوزه دیپلماسی امنیتی و بین المللی، تابع فرآیندهایی بسیار حساس، دقیق و پیچیده ای است و بر همین مبنا همان گونه که برخورد گزینشی شورای امنیت با مباحث مختلف را مورد انتقاد قرار می دهیم، نباید به برخورد گزینشی هم با آن بپردازیم و در جایی آن را رد کرده و در جایی دیگر به مطالبه حقوق مان از آن بپردازیم.

اکبری ادامه داد : شورای امنیت یعنی محل چانه زنی و تاثیرگذاری بر آرای اعضای جامعه جهانی که در این میان پنج عضو از حقی ویژه برخوردارند و قطعا برای اتخاذ مواضع خود منافع خویش و شرکایشان را ملاک قرار می دهند؛ در چنین شرایطی هم اگر بخواهیم حتی در سطح رئیس جمهور به دفاع از حقوق ملت مان بپردازیم، لازمه آن وجود یک دیپلماسی فعال، حساب شده و آماده چانه زنی در زمینه چنین تصمیمی است.

آیا آقای رئیس جمهور فکر می کنند با اوصافی که ذکر شد در شورای امنیت با ساختاری که همه از آن آگاهند می توان امتیازی گرفت؟ به واقع حضور دکتر احمدی نژاد در شورای امنیت به تاثیری را بر سیر تحولات پرونده هسته ای ایران خواهد داشت؟

این کارشناس مسایل استراتژیک هم چنین گفت : اگر قصد داشتیم چنین تصمیمی را اتخاذ کنیم باید حداقل از زمانی پیش از 30 جولای یا پس از 23 دسامبر دیپلماسی خود را آغاز می کردیم؛ ما نمی توانیم ناگهان و آن هم سه هفته پس از پایان مهلت قطعنامه 1737 و در شرایطی که 1+5 به مذاکره و چانه زنی پیرامون متن قطعنامه بعدی مشغول هستند، برویم و از حضور در شورای امنیت برای دفاع از حقوق مان صحبت کنیم. وی در ادامه اظهار داشت: البته این نوع اعلام موضع به جهتی که در بالا ذکر شد قابل اعتناست اما بنظرم اقدامی کاملا منطقی و دقیق نیست؛ باید بپرسیم که چه ضرورتی دارد آقای رئیس جمهور در مقطعی که لغت های یک قطعنامه در حال زایش و شکل گیری است، به فکر سفر به نیویورک و دفاع از حقوق ایران بیفتند؟ چنین تصمیمی به هیچ وجه با موازین بین المللی انطباق ندارد.

سفر به نیویورک باید با فرمولی جامع الاطراف همراه می‌بود

اکبری با تاکید بر اینکه دکتر احمدی نژاد باید با همتایان خود مذاکره و چانه زنی کند، افزود: همان گونه که ذکر شد، چنین مذاکره ای در سطوح بالا مستلزم آن است که دستگاه دیپلماسی شما به صورت کاملا فعال، در چندین جبهه، و به صورت گسترده حداقل 20 گروه مذاکراتی را در چارچوب ملاقات های مختلف و متفاوت سامان داده و به پشتیبانی شما بپردازند؛با چنین مقدمه ای می توان در سطح وزیر خارجه یا دستیار ویژه رئیس جمهور به مذاکره و چانه زنی پرداخت.

رئیس موسسه مطالعات راهبردی تصمیم با بیان این که طرح انجام احتمالی چنین سفری باید با برنامه ریزی دقیق در چارچوب فرمولی جامع الاطراف با چندی بعد همراه می بود، ادامه داد: به نظر می رسد زمانی که سطوح زیر دست رئیس جمهور از سفیر گرفته تا نماینده ویژه و وزیر یا سایر مسئولان در شورای عالی امنیت ملی در 3 ماه گذشته، اقدام سازمان یافته ای را برای عملی شدن چنین احتمالی انجام نداده اند، رفتن دکتر احمدی نژاد به نیویورک و جز هزینه کردن جایگاه ریاست جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت، فایده دیگری نداشته باشد.

اگر مواضع اخیر الهام و حسینی را نوعی تعارف برای نمایش ژستی جهت نشان دادن آمادگی مقامات کشور برای حمایت از حقوق ملی کشورشان به هر قیمتی بدانیم، بهتر از آن است که به عملی شدن چنین سفری بندیشیم

این کارشناس مسایل استراتژیک هم چنین پرسید: آیا آقای رئیس جمهور فکر می کنند با اوصافی که ذکر شد در شورای امنیت با ساختاری که همه از آن آگاهند می توان امتیازی گرفت؟ به واقع حضور دکتر احمدی نژاد در شورای امنیت به تاثیری را بر سیر تحولات پرونده هسته ای ایران خواهد داشت؟ وی خاطرنشان کرد : به نظر می رسد اگر موضع اخیر دکتر الهام و سخنگوی محترم وزارت خارجه را در شرایط کنونی نوعی تعارف برای نمایش ژستی جهت نشان دادن آمادگی مقامات کشور برای حمایت از حقوق ملی کشورشان به هر قیمتی بدانیم، بهتر از آن است که به عملی شدن چنین سفری بندیشیم.

اکبری افزود : شاید اگر فرآیند تصمیم سازی ملی در حوزه سیاست خارجی ما به نحو شایسته و ضروری انجام می گرفت، شاهد اتخاذ و حتی اعلام چنین تصمیمات عجولانه و دقیقه ای در سیستم اجرایی کشور نبودیم؛ این نوع تصمیم گیری نوعی عکس العمل عجولانه بوده و قطعا به عنوان رویکردی از موضع ضعف ارزیابی می شود.