رسالت مدیران کشور تامین امنیت شغلی کارگران باشد

به گزارش خبرگزاری مهر،، به نقل از روابط عمومی سپاه فجر فارس سردار هاشم غیاثی در جمعی از مدیران صنعت، مسئولان اجرایی، فعالان اقتصادی و کارگران استان فارس بمناسبت فرارسیدن هفته کارگر و روز بسیج کارگری با تبریک اعیاد مبارک ماه شعبان و فرارسیدن هفته کارگر و روز بسیج کارگری، گفت: اهمیت موضوع اقتصاد و شاخص‌های وابسته به آن نظیر کار، کارگر و تولید ملی در این برهه از انقلاب اسلامی بسیار مهم هستند و گواه آن نیز نامگذاری سال جاری بعنوان سال " رونق تولید " از طرف مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تأکیدات مداوم ایشان در زمینه اقتصاد طی سال‌های اخیر است.

وی با بیان اینکه ترویج فرهنگ کار و تلاش باید در اولویت برنامه‌های فرهنگی و اقتصادی قرار بگیرد، گفت: رونق تولید ملی و ایجاد اشتغال به یک زمینه اجتماعی و روحیه جهادی در تک تک اعضای جامعه نیاز دارد و لازمۀ پیشرفت و توسعه اقتصادی، کار و تلاش جهادی و نگاه بسیجی به مسئله کار براساس فرهنگ انقلاب اسلامی است.

فرمانده سپاه فجر با بیان اینکه امروز عرصه اقتصاد مورد هجوم و طرح ریزی دشمنان برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی و ملت ایران قرار گرفته است، گفت: رسالت مهم مدیران اقتصادی کشور علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، موضوع مهم تأمین امنیت شغلی کارگران شاغل در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی است.

وی در حاشیه این مراسم و در پاسخ به سوالات خبرنگاران با بیان اینکه فارس دارای ظرفیت‌های متنوع برای کارآفرینی است، تاکید کرد: مدیران اقتصادی فارس ظرفیت‌های جدید در عرصه‌های صنعت، معدن، کشاورزی، آی تی و … را با هدف ایجاد اشتغال برای جوانان شناسایی و فعال کنند.

سردار غیاثی با بیان اینکه جلوگیری از بیکار شدن کارگران وظیفه مهم مسئولان اجرایی استان فارس است، تاکید کرد: باید همه تلاش خود را برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی فعال در استان فارس به کار ببندیم و بدانیم امروز حضور در عرصه جهاد اقتصادی و مقابله با تحریم‌ها کمتر از جهاد نظامی نیست.

وی با بیان اینکه کارگران یکی از اقشار مؤثر در پیروزی انقلاب اسلامی بودند، گفت: کارگران ستون فقرات اقتصاد کشور هستند و این قشر تأثیرگذار در طول ۴۰ سال عمر با برکت انقلاب اسلامی همواره در عرصه دفاع از انقلاب اسلامی حضور فعال داشته‌اند.

فرمانده سپاه فجر با تاکید بر اینکه یاوه گویی ها و طرح‌های سران آمریکا برای ضربه زدن به ملت ایران به شکست انجامیده است، گفت: تحریم‌های اقتصادی و تهدیدهای اخیر آمریکا نیز با اتحاد و همبستگی همه آحاد جامعه به ویژه فعالان عرصه اقتصاد راه به جایی نخواهند برد و همانطور که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی (مدظله العالی) فرمودند " هر قدر خودمان اراده کنیم نفت صادر می‌کنیم ".

سردار غیاثی با بیان اینکه سپاه در کنار سایر نهادهای امنیتی اقدامات بسیار خوبی در راستای مقابله با مفاسد اقتصادی داشته است، گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کنار فعالان اقتصادی کشور برای مقابله با تحریم‌ها و جلوگیری از بروز آسیب در ساختار اقتصادی کشور تلاش می‌کند.

فرمانده سپاه فجر با بیان اینکه رونق اقتصادی از روحیه جهادی و کار و تلاش سرچشمه می‌گیرد، گفت: نگاه به ظرفیت‌های درونی، مقاومت در برابر استکبار جهانی، اتحاد و همبستگی آحاد مردم و مسئولان در مقابله با تحریم‌ها و پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در ساختار اقتصادی راه حل مشکلات اقتصادی کشور است.