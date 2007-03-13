به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کاظم جلالی در جمع خبرنگاران، با اشاره به حضور محمد سعیدی معاون بین‌المللی سازمان انرژی اتمی در کمیسیون امنیت ملی گفت : این جلسه به صورت فوق العاده و به منظور بررسی تأخیر ارائه‌ سوخت نیروگاه اتمی بوشهر برگزار شد

وی توضیح داد : در شهریورماه سال گذشته توافقنامه‌ای بین آقازاده از سوی ایران و کرینکو از طرف فدراسیون روسیه امضاء شده است. مهم‌ترین محورهای این توافقنامه عبارت بود از آن‌که در سپتامبر 2007 نیروگاه اتمی بوشهر به اتمام می‌رسد و در ماه ژانویه هم نیروگاه اتمی راه‌اندازی شود. بر اساس توافق سپتامبر مقرر شد 6 ماه قبل از راه‌اندازی نیروگاه، سوخت این نیروگاه تحویل ایران شود .

جلالی خاطرنشان کرد: برخی از مسائل مالی در این بین مطرح بود که ایران با درک شرایط و انعطاف کامل آنها را پذیرفته بود .

به گفته وی مسائل مالی بر سر افزایش میزان قرارداد نبوده بلکه بیشتر بر سر تسریع در زمان پرداختها بوده است .

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه با تأکید بر این‌که جمهوری اسلامی ایران فرمول‌هایی را برای این مسئله پیشنهاد کرده است، افزود: آنچه که هم ‌اکنون روس‌ها به عنوان محل اختلاف مطرح می‌کنند مباحثی در خصوص سیستم هواساز و تهویه‌ نیروگاه است که تأخیر مختصری از نظر آنها بوجود خواهد آورد.

وی چون با اشاره به اینکه در قرارداد اولیه مصوب شده بود که نیروگاه در سال 2000 به اتمام و در سال 2001 به بهره برداری برسد گفت : از نظر ایران این تأخیرهای مکرر پذیرفتنی نیست .

جلالی با اشاره به اینکه چندین بار این قرارداد تمدید شده است، یادآور شد: بارها به مقامات روسی اعلام کردیم نیروگاه اتمی بوشهر به عنوان سمبل همکاری بین ایران و روسیه تلقی می‌شود و طبیعی است که افکار عمومی در ایران و حتی برخی نخبگان در خصوص همکاری ایران و روسیه به دلیل سوابق تاریخی دچار تردید جدی هستند.

وی افزود : البته بخشی از افکار عمومی و نخبگان، روسیه را به عنوان شریک استراتژیک قلمداد و از روابط با روسیه پشتیبانی می‌کنند.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه گفت: هر کم‌ کاری و تأخیر در ساخت و تحویل نیروگاه اتمی بوشهر می‌تواند موازنه را به نفع کسانی که خواهان گسترش روابط ایران با روسیه نیستند تقویت کند.

جلالی ابراز امیدواری کرد که طرف روسی با پایبندی به قرارداد منعقده بین کرینکو و آقازاده در سپتامبر 2006 عملا بستر گسترش روابط استراتژیک بین ایران و روسیه را تقویت کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بابیان اینکه مهم‌ترین مسئله دولت و افکار عمومی ایران در خصوص این نیروگاه، ارسال سوخت است،تصریح کرد: سوال مهم اینجاست که اگر اتمام نیروگاه نیازمند زمان بیشتری است، چرا در ارسال سوخت به نیروگاه تعلل می‌کنند؟

جلالی افزود: عدم ارسال سوخت می‌تواند مواضع کسانی که در خصوص گسترش روابط ایران با روسیه دچار تردید هستند در مقابل کسانی که خواهان گسترش روابط با روسیه هستند، تقویت کند.

وی بااشاره به مذاکرات جاری طرف های ایرانی و روسی در تهران گفت : به نظر می‌رسد فرمول‌هایی برای حل مسئله وجود دارد به شرط آنکه روسها اراده‌ جدی از خود نشان بدهند.

مخبر کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به احتمال صدور قطعنامه جدید بر علیه ایران در آینده نزدیک یادآور شد: به نظر می‌رسد در اصل صدور قطعنامه اختلاف‌نظری بین اعضای دائم شورای امنیت وجود ندارد ولی در مفاد و کیفیت صدور قطعنامه اختلاف‌نظرهایی وجود دارد و چین و روسیه برای برخی از مسائلی که آمریکایی‌ها به دنبال درج آن در قطعنامه‌ بعدی هستند با آمریکایی‌ها اختلاف‌نظر دارند.

جلالی پیش‌بینی کرد قطعنامه بعدی شورای امنیت علیه ایران تا پایان سال جاری یعنی طی روزهای آینده صادر شود.

وی همچنین اقدام آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص تعلیق همکاری خود با برخی از پروژه‌های ایران را خلاف NPT و قرارداد پادمان و مغایر با اساسنامه‌ آژانس انرژی اتمی خواند.

نماینده شاهرود افزود: ایران به عنوان عضو آژانس از حق همکاری با این نهاد بین‌المللی برای پیشبرد پروژه‌های علمی و تحقیقاتی خود برخوردار است ولی متأسفانه یکی از دلایلی که موجب شد کشورها به سمت مخفی کاری روی بیاورند همین نوع برخوردهای دوگانه در آژانس با کشورهاست.

جلالی تاکید کرد: بر اساس اساسنامه‌ آژانس انرژی اتمی و NPT، آژانس باید نقش واسطه‌ بین کشورهای برخوردار از تکنولوژی هسته‌ای و کشورهای غیربرخوردار ایفا کند. متأسفانه آژانس انرژی هسته‌ای با تعلیق برخی همکاری‌های خود با بعضی از پروژه‌ها عملا می‌خواهد وظیفه بزرگ خود را در مقابل یک کشور عضو نادیده بگیرد .

وی ابراز امیدواری کرد آژانس به عنوان یک نهاد بزرگ بین‌المللی به تصحیح رفتار خود بپردازد.