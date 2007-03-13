اعزام بیش از 3هزار نفر از خراسان شمالی به مناطق عملیاتی جنوب کشور

«سرهنگ یوسف علیزاده» فرمانده منطقه مقاومت بسیج خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: طی 7 مرحله اقشار مختلف مردم شامل زائران فرهنگی ودانش آموز، دانشجویان ،کارمندان ادارات، طلاب وخواهران به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شوند.

وی هدف از برگزاری این اردوها را فراهم شدن فضائی برای الهام گیری از رشادت ها، شجاعت های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس با نسل جوان امروز، ثبت وضبط و انتقال ارزش های خلق شده در دوران پر شکوه دفاع مقدس برای تمامی نسل ها بیان کرد.

فرمانده منطقه مقاومت بسیج خراسان شمالی با بیان اینکه آمار افراد اعزامی به مناطق جنگی نسبت به سال گذشته هزار نفر افزایش یافته است، افزود: گروه های اعزامی از18 اسفند سال جاری تا 7فروردین 86در قالب اعزام 3هزار نفر در 10کاروان اعزام خواهند شد.

وی اظهار داشت: کاروانی از سوی ستاد در قالب گرو ه پشتیبانی، اسکان، تغذیه، تشریفات و...در این مناطق به صورت ثابت تا7فروردین 86 مستقر هستند.

«سرهنگ علیزاده» در خصوص اعتبارات اعزام کاروان های راهیان نور، خاطر نشان کرد: علاوه بر اینکه هر زائر مبلغ 15 هزار تومان می پردازد، مقداری از این اعتبار با مساعدت استاندار از منابع و همکاری مدیران استان تأمین شده و مبلغ 10 هزار تومان برای هر نفر از سوی منطقه مقاومت بسیج خراسان شمالی پرداخت می شود.