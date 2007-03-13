پایان نشست گروه 1+5 / همچنان برخی نگرانیها وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دیپلماتهای شورای امنیت اعلام کردند که قطعنامه جدید تحریمها احتمالا شامل ممنوعیت وامهای دولتی به ایران است، اما ممنوعیت سفر در آن حذف شده و احتمالا هیچ ممنوعیتی در واردات تسلیحات و یا ضمانتهای اعتبارصادراتی برای شرکتهایی که در ایران تجارت می کنند؛ وجود نخواهد داشت.

نمایندگان این شش کشور(فرانسه، انگلیس،چین،روسیه و آمریکا به علاوه آلمان) پس از نشست خود در پشت درهای بسته خوش بین بوند، اما همچنین به علت مشکلات بالقوه درباره با هر یک از پیشنهادها در بسته محتاط به نظر رسیدند.

"ژان مارک دلاسابلیر" نماینده فرانسه در سازمان ملل متحد ادعا کرد:"این بهترین دیداری بود که ما از آغاز این مذاکرات داشتیم؛ ما هم اکنون بسیار نزدیک شده ایم و امشب پیشرفت زیادی داشتیم."

"آلجاندرو ولف" کفیل نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد هم گفت : سفرای این کشورها ارکان و عناصر اصلی این قطعنامه را به پایتختهای خود گزارش خواهند داد.

وی افزود:" همچنان برخی نگرانیها وجود دارد و برخی هیئتها توافق کاملی نداشته اند، اما به نظر من در مجموع ما پیشرفت خوبی داشته ایم. مواردی وجود دارند که نسبت به آنها خرسند هستیم و البته مواردی وجود دارند که خرسندی ما نسبت به آنها کمتر است و همچنین احتمالا برای هر هیئتی که در این امر شرکت دارد؛چنین مسئله ای وجود دارد."

الجاندورادعا کرد:" اگر همه چیز خوب پیش برود، امیدواریم که تا پایان هفته رای گیری را انجام دهیم."

ولف خاطرنشان کرد:" یکی از دشوارترین مسائلی که ما هنوز درباره آن در حال بحث وچانه زنی هستیم؛ پیشنهاد مسدود کردن سرمایه شرکتهایی است که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کنترل می شود."

ولف مدعی شد:" این یک تلاش تدریجی و تلاش برای بازگرداندن ایرانی ها به میز مذاکرات از طریق تعلیق فعالیتهای غنی سازی است و علاوه بر این برای نشان دادن این مسئله است که نقض قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و باقی ماندن در موضع همراهی نکردن ، بهایی را درپی خواهد داشت."

"وانگ گوانگیا" نماینده چین درسازمان ملل متحد هم گفت : شش کشور توافق کردند تا تحریمی را بر صادرات تسلیحاتی از ایران و نه واردات آن اعمال کنند.

وانگ افزود: تنها اقدام مالی و یا تجاری که احتمالا تصویب خواهد شد؛ ممنوعیت اعطای وامهای دولتی به ایران است.

شورای امنیت در23 دسامبر به خاطر تاکید ایران بر ادامه فعالیت غنی سازی اورانیوم به عنوان حق مسلم و مشروع خود، تحریمهایی را درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران اعمال کرد و هم اکنون غرب تلاش می کند که با اعمال فشار بر شورای امنیت، دومین قطعنامه درباره ایران تصویب شود .