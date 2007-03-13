علی معلم، سخنگوی خانه سینما و تهیه کننده، در خصوص وضعیت و شرایط کنونی اکران و راه رفع این مشکل به خبرنگار مهر گفت: "برای حل اکران فیلم ها باید چند مجموعه بزرگ نمایش فیلم توسط دستگاههای دولتی ساخته شود. در حالی که طی سال‌های گذشته در این مورد فقط شعار داده شده و اقدام عملی صورت نگرفته است. برنامه هایی که در خصوص استفاده از سالن های کنونی سینماها ارایه می شود راهگشا نیست. نمایش فیلم ها در سالن های سطح پائین نتیجه ای جز شکست تجاری فیلم ها ندارد."



وی خاطرنشان کرد: "برخی سالن ها در تهران و شهرستان ها باید تعطیل شوند. چون نه انگیزه ای برای سینمادار مانده و نه‌ جغرافیای قرار گرفتن سینما در شهرهای مختلف اجازه رشد و فعالیت را به این سالن ها می دهد. سالن های سینما در حالی بازسازی می شوند که تعدادی از آنها به اصطلاح منطقه خود را از دست داده و در نقاطی قرار گرفته اند که مردم برای سینما رفتن به آنها مراجعه نمی کنند. این اتفاق حاصل نبود مدیریت و انگیزه کافی است."



این تهیه کننده با اشاره به اینکه ساخت مجتمع های بسیار بزرگ نمایش فیلم با توجه به سطح تولیدات نیز ایجاد مشکل می کند، توضیح داد: "در کشور فرانسه یا دبی مجتمع های بزرگ نمایش فیلم با 27 سالن وجود دارد. این در شرایطی است که در طول سال حدود 40 فیلم در کشور ما اکران می شود و اگر چنین مجتمعی تاسیس شود، برای نمایش عمومی فیلم کم می آوریم. بنابراین باید تولید و اکران رشد برابر داشته باشند تا این دو عرصه به رشد سینمای ما منجر شود."



معلم ادامه داد: "البته اگر قرار باشد دولت تولید و اکران کند، دیگر سینما به مفهوم واقعی آن باقی نمی ماند. بر اساس قوانین، دولت حق این کار را ندارد. اینکه خود فیلم تولید کند، برای اکران فیلم ها تصمیم گیری کند و با برگزاری جشنواره تعدادی اثر را به عنوان برگزیده معرفی کند، وظیفه دولت نیست. بلکه بخش دولتی باید در زمینه مسیر سازی و فراهم آوردن بستر مناسب تولید و اکران تصمیم گیری کند. اگر قرار باشد همه چیز در اختیار دولت قرار بگیرد، دیگر صنف و انجمن و تشکیلات خصوصی کارکرد خود را از دست می دهد. سینمای دولتی در برخی از کشورها اعمال شده و به نتیجه مطلوب نرسیده است. اگر بخش خصوصی ضعیف تر شود، صنعت سینما از بین می رود. چون صنعت سینما تمامیت خواه است و از تولید تا اکران را باید در بر بگیرد."



وی در خصوص مفهوم از بین رفتن صنعت سینما در کشور توضیح داد: "برخی تولید فیلم را با رونق صنعت سینما برابر می دانند. در حالی که تولید فیلم می تواند همچنان ادامه پیدا کند، اما صنعت به مفهوم واقعی آن وجود نداشته باشد. این مشکل به این صورت خود را نمایان می کند که سینماگران به سمت تلویزیون کشیده می شوند. یعنی ما کارگردان ها و بازیگران عرصه سینما را در تلویزیون می بینیم. در حالی که اگر سینما به فعالیت خود به صورت گسترده ادامه دهد، تمامی اهالی آن درون سینما فعالیت مستمر خود را ادامه می دهند. به عقیده من، در شرایط کنونی باید برای نمایش فیلم هایی که ظرفیت جذب مخاطب انبوه را دارند به نسبت آثاری که به دنبال ارایه یک فیلم هنری یا مخاطب خاص هستند، برنامه ریزی جداگانه ای برای اکران صورت بگیرد."