  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۰۷

معاون سازمان خصوصی سازی در گفتگو با مهر :

شرکت پست برای خصوصی شدن اعلام آمادگی کرد

شرکت پست برای خصوصی شدن اعلام آمادگی کرد

اسماعیل غلامی از اعلام آمادگی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران برای واگذاری سهام در بورس خبر داد.

معاون آماده سازی سهام و امور شرکت های سازمان خصوصی سازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین جلسه ای که برای خصوصی سازی بانک ها تشکیل شده است، گفت: در این جلسه راهکارهایی مطرح و مشکلات و چالش های خصوصی سازی بانک های مشمول واگذاری های اصل 44  مطرح شد.

اسماعیل غلامی از آماده شدن بانک ها و بیمه ها برای ورود به بورس خبرداد و تصریح کرد: کمیته ای در هر بانک برای آماده سازی سهام و عرضه آن در بورس تشکیل شده که اقدامات اولیه نظیر تغییر اساسنامه و دعوت از مجمع را انجام می دهد.

وی با بیان این که نه تنها بانک ها بلکه تمام نهادهای دولتی مشمول خصوصی سازی برای واگذاری سهام به جنب و جوش افتاده اند، افزود: با دستور مقام معظم رهبری تمام دستگاه های مشمول خصوصی سازی موظف به واگذاری سهام هستند.

معاون آماده سازی سهام و امور شرکت های سازمان خصوصی سازی یکی از مسائل و چالش های بسیار مهم خصوصی سازی بانک ها و بیمه ها را سپرده ها و پول های مردمی در این شرکت ها عنوان کرد و افزود: مقدمات واگذاری سهام بانک ها انجام شده و به طور حتم سهام حداقل یکی از بانک ها در سال 86 واگذار خواهد شد.

عضو هیئت عامل سازمان خصوصی سازی گفت: برهمین اساس، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران برای خصوصی سازی و واگذاری سهام به سازمان خصوصی سازی اعلام آمادگی کرده است.

عضو هیئت عامل سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: شرکت های بیمه مشمول خصوصی سازی نیز اقدامات اولیه را در این جهت انجام داده اند که البته این شرکت ها نیز برای عرضه سهام خود با مشکلات و چالش هایی روبرو هستند. 

کد مطلب 460482

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها