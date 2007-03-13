شرکت پست برای خصوصی شدن اعلام آمادگی کرد

معاون آماده سازی سهام و امور شرکت های سازمان خصوصی سازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین جلسه ای که برای خصوصی سازی بانک ها تشکیل شده است، گفت: در این جلسه راهکارهایی مطرح و مشکلات و چالش های خصوصی سازی بانک های مشمول واگذاری های اصل 44 مطرح شد.

اسماعیل غلامی از آماده شدن بانک ها و بیمه ها برای ورود به بورس خبرداد و تصریح کرد: کمیته ای در هر بانک برای آماده سازی سهام و عرضه آن در بورس تشکیل شده که اقدامات اولیه نظیر تغییر اساسنامه و دعوت از مجمع را انجام می دهد.

وی با بیان این که نه تنها بانک ها بلکه تمام نهادهای دولتی مشمول خصوصی سازی برای واگذاری سهام به جنب و جوش افتاده اند، افزود: با دستور مقام معظم رهبری تمام دستگاه های مشمول خصوصی سازی موظف به واگذاری سهام هستند.

معاون آماده سازی سهام و امور شرکت های سازمان خصوصی سازی یکی از مسائل و چالش های بسیار مهم خصوصی سازی بانک ها و بیمه ها را سپرده ها و پول های مردمی در این شرکت ها عنوان کرد و افزود: مقدمات واگذاری سهام بانک ها انجام شده و به طور حتم سهام حداقل یکی از بانک ها در سال 86 واگذار خواهد شد.

عضو هیئت عامل سازمان خصوصی سازی گفت: برهمین اساس، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران برای خصوصی سازی و واگذاری سهام به سازمان خصوصی سازی اعلام آمادگی کرده است.

عضو هیئت عامل سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: شرکت های بیمه مشمول خصوصی سازی نیز اقدامات اولیه را در این جهت انجام داده اند که البته این شرکت ها نیز برای عرضه سهام خود با مشکلات و چالش هایی روبرو هستند.