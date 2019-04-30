به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید روستا آزاد ظهر چهارشنبه در اجتماع طلاب و روحانیون جهادی اعزامی از اصفهان به مناطق سیل زده کشور اظهار داشت: سیل اخیر جلوه‌ای بی‌بدیل از همدلی ملت ایران را پدیدار ساخت و در این راه روحانیون نیز همراه مردم و نیروهای امدادی و کمکی از نهادهای مختلف بودند.

وی افزود: حضور پرشور جوانان و روحانیون و همه اقشار مردم در یاری رسانی به سیل زدگان خاری در چشم دشمنانی شد که از کمک‌های جهانی به کشورمان جلوگیری کردند، مردم ما نشان دادند که به واقع در راه پیروی از فرامین دینی و اسلامی گام بر می‌دارند.

خیرخواهی عمومی معصومان برای همه از مؤمن و کافر و مشرک وجود داشته است

معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه در دین اسلام به یاری هم نوعان تاکید بسیار شده است، ابراز داشت: خیرخواهی عمومی معصومان برای همه از مؤمن و کافر و مشرک وجود داشته است و آنها از کمک خود به افراد نیازمند و درمانده دریغ نداشتند.

وی ادامه داد: خدمت رسانی طلابی که با لباس گل آلود همچنان در راه تقرب به خداوند به امدادرسانی ادامه می‌دادند در کنار دیگر اقشار مردم نمادی از همدلی همه مردم ایران با یکدیگر بود.

روحانیون و طلاب در این راه تنها با خدا معامله کردند

روستا آزاد با اشاره به اینکه تمامی این امدادرسانی‌ها با نیت الهی بوده است، گفت: روحانیون و طلاب در این راه تنها با خدا معامله کردند و پاداشی و قدردانی از هیچکس انتظار ندارند.

وی با بیان اینکه روحانیون در این شرایط علاوه بر امدادرسانی باید به فکر آگاه سازی مردم و یاد دادن وظایف دینی آنها نیز باشند، گفت: رفع شبهات نسبت به عدالت و حکمت خداوند از جمله مواردی است که باید مدنظر روحانیون اعزامی به این مناطق باشد.