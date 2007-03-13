اتفاق مهم امسال اعطای مدرک معادل به نویسندگان بود

راضیه تجار درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: اتفاقات خوب دیگری نیز در سال اخیر افتاد. اینکه بعد از سال ها، امسال دوباره در زمینه ادبیات، کتاب سال داشتیم . در این جایزه ارزش نویسنده بیشتر شناخته شد. ضمن اینکه جایزه نویسنده امسال تا حدودی با جایزه یک هنرپیشه یا فوتبالیست قابل مقایسه شد.

وی ادامه داد: همینطورامسال وزارت ارشاد بیشتر به مقوله کتابخوانی توجه کرد و براساس اطلاع رسانی این وزارتخانه ظاهرا کتابخانه هایی با همکاری شهرداری تاسیس کرده است. در ضمن امسال اولین سالی بود که در بین مجموعه های تلویزیونی ، سریالی صرفا به مقوله کتاب و کتاب خوانی پرداخته بود. در سال 85 همچنین به ترجمه آثار ایرانی به زبانهای دیگر دنیا توجه بیشتری شد. البته این اتفاقات تنها در صورت تداوم و استمرار مفید خواهند بود.

وی اظهار داشت: بهتر آن بود که همه اهالی ادبیات راستی و درستی و یکرنگی را سرلوحه کار خود قرار می دادند و از ادا درآوردن پرهیز می کردند. درعالم فرهنگ باید فرهنگ مدار بود. شاید ناخوشایندترین اتفاقی هم که امسال افتاد ریاکاری برخی از همین اهالی بود.

تجار خاطرنشان کرد: وقتی امسال به نام حضرت محمد (ص) مزین شد مطمئن بودم سال خوبی خواهیم داشت. اصولا آدم خوشبینی هستم و خوشبختانه امسال همه وقایع را مثبت می دانم. برای مثال حضور جشنواره های متعدد با همه کمی و کاستی ها حضوری خوب و مثمرثمر بود. به اعتقاد من این آزمون و خطاها باید باشند تا ادبیات ببالد و جایگاه خود را پیدا کند. ادبیات جدی، توجه و عشق می خواهد تا عموم بتوانند قامت راستین آن را ببینند.

این نویسنده در پایان گفت: من شخصا به اهداف خود در سال جاری رسیدم . در طول سال نوشتم و حول محور ادبیات صادقانه کار کردم. این هم که برخی برندگان جوایز داستان نویسی از شاگردان من بودند بسیار برایم ارزشمند است.