رئیس ستاد برگزاری هفته هلال احمر منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر در حکمی، اسماعیل رمضانی مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات مردمی این جمعیت را به عنوان «رئیس ستاد برگزاری هفته هلال احمر» منصوب کرد. در این حکم خطاب به اسماعیل رمضانی آمده است:

«از آنجا که هفته هلال احمر فرصت مناسبی به منظور تشریح برنامه‌ها و شناساندن خدمات و اقدامات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نهاد بشردوستانه و امدادرسان می‌باشد، با عنایت به گستره وسیع فعالیت‌ها و خدمات جمعیت از جنابعالی انتظار دارم با تشکیل کمیته‌های مختلف کاری و بهره مندی از ظرفیت‌های علمی، تخصصی و اجرایی موجود و برنامه ریزی دقیق، منسجم و کارا، تمام همت و تلاش خود را در جهت هرچه بهتر برگزار شدن این هفته و ارتقا سطح آگاهی عمومی نسبت به خدمات متنوع و خداپسندانه جمعیت هلال احمر به کار گیرید و گزارش روند اجرای برنامه‌های ستاد را به طور مرتب به اینجانب منعکس نمائید.

یقیناً سازمان‌ها، معاونت‌ها و سایر واحدهای تابع جمعیت، همکاری لازم را به منظور هرچه با شکوه تر برگزار شدن برنامه‌های این هفته در دستور کار خود قرار خواهند داد.

بالندگی و توفیق روزافزون شما را در خدمت به مردم شریف ایران در جهت تحقق اهداف والای جمعیت هلال احمر از درگاه خداوند یگانه و مهربان مسئلت دارم.»