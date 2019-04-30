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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۸:۴۵

با حکم رئیس جمعیت هلال احمر:

رئیس ستاد برگزاری هفته هلال احمر منصوب شد

رئیس ستاد برگزاری هفته هلال احمر منصوب شد

اسماعیل رمضانی مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات مردمی این جمعیت را به عنوان «رئیس ستاد برگزاری هفته هلال احمر» منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر در حکمی، اسماعیل رمضانی مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات مردمی این جمعیت را به عنوان «رئیس ستاد برگزاری هفته هلال احمر» منصوب کرد. در این حکم خطاب به اسماعیل رمضانی آمده است:

«از آنجا که هفته هلال احمر فرصت مناسبی به منظور تشریح برنامه‌ها و شناساندن خدمات و اقدامات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نهاد بشردوستانه و امدادرسان می‌باشد، با عنایت به گستره وسیع فعالیت‌ها و خدمات جمعیت از جنابعالی انتظار دارم با تشکیل کمیته‌های مختلف کاری و بهره مندی از ظرفیت‌های علمی، تخصصی و اجرایی موجود و برنامه ریزی دقیق، منسجم و کارا، تمام همت و تلاش خود را در جهت هرچه بهتر برگزار شدن این هفته و ارتقا سطح آگاهی عمومی نسبت به خدمات متنوع و خداپسندانه جمعیت هلال احمر به کار گیرید و گزارش روند اجرای برنامه‌های ستاد را به طور مرتب به اینجانب منعکس نمائید.

یقیناً سازمان‌ها، معاونت‌ها و سایر واحدهای تابع جمعیت، همکاری لازم را به منظور هرچه با شکوه تر برگزار شدن برنامه‌های این هفته در دستور کار خود قرار خواهند داد.

بالندگی و توفیق روزافزون شما را در خدمت به مردم شریف ایران در جهت تحقق اهداف والای جمعیت هلال احمر از درگاه خداوند یگانه و مهربان مسئلت دارم.»

کد مطلب 4604840
ساناز باقری راد

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