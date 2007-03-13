معاون اول رئیس جمهور وارد بندر عباس شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دکتر داوودی معاون اول رئیس جمهور قرار است در این سفر یکروزه نمایشگاه دستاورد سفر رئیس جمهور و هیات دولت به استان هرمزگان، بزرگراه بندر عباس - مهتاب، بزرگراه شهری پیامبر اعظم (ص) ، سالن نمایش فرهنگسرای توبا ، طرح توسعه بوستان خلیج فارس - فاز 1 ( اقامتگاه نوروزی ) را در این استان افتتاح کند.

در سفر داوودی به هرمزگان، همچنین مراسم کلنگ زنی احداث شهرک پیامبر اعظم (ص) انجام می شود.

صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رحمتی وزیر راه و شیخ الاسلامی رئیس دفتر رئیس جمهور که خود پیش از این استاندار هرمزگان بوده است، دکتر داودی را همراهی می کنند.