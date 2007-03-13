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۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۸:۵۸

دقایقی پیش؛

معاون اول رئیس جمهور وارد بندر عباس شد

پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور دقایقی پیش در صدر هیاتی به منظور افتتاح چند طرح عمرانی وارد بندر عباس مرکز استان هرمزگان شد و مورد استقبال استاندار، نماینده ولی فقیه و جمعی از مقامات و مسئولان محلی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دکتر داوودی معاون اول رئیس جمهور قرار است در این سفر یکروزه نمایشگاه دستاورد سفر رئیس جمهور و هیات دولت به استان هرمزگان، بزرگراه بندر عباس - مهتاب، بزرگراه شهری پیامبر اعظم (ص) ، سالن نمایش فرهنگسرای توبا ، طرح توسعه بوستان خلیج فارس - فاز 1 ( اقامتگاه نوروزی ) را در این استان افتتاح کند.

در سفر داوودی به هرمزگان، همچنین مراسم کلنگ زنی  احداث شهرک پیامبر اعظم (ص) انجام می شود.

صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رحمتی وزیر راه  و شیخ الاسلامی رئیس دفتر رئیس جمهور که خود پیش از این استاندار هرمزگان بوده است، دکتر داودی را همراهی می کنند.

کد مطلب 460486

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