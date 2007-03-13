خروج 700 دستگاه اتوبوس فرسوده از خیابانهای پایتخت

محمد احمدی بافنده در گفتگو با خبرنگار به مهر افزود: با توجه به اسقاط تعداد اتوبوس های ذکر شده هنوزحدود 2هزار دستگاه فرسود دیگر نیز در پایتخت وجود دارند .

وی ادامه داد: در میان اتوبوس های از رده خارج شده ، تعدادی از آنها ساخت سالهای 1991 نیز وجود داشت.

احمدی بافنده افزود: 700 دستگاه اتوبوس از رده خارج شده ساخت داخل و خارج بوده اند و دسته ای از آنها گرچه از نظر بدنه قابلیت استفاده را داشته اند اما موتور آنها پاسخگوی نیازهای محیط زیست شهری مانند تهران نبوده اند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه یادآور شد: همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی در خروج اتوبوسهای فرسوده طی سال آینده بخش مهمی از این امر خواهد بود و امید می رود با امکانات بیشتر سال 86 تعداد اتوبوس های ار رده خارج شده به 2 برابر تعداد سال جاری برسد.