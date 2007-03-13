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۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۹:۰۳

از ساعت 13 امروز ؛

تردد موتورسواران در سطح شهر تهران ممنوع شد

تردد موتورسواران در سطح شهر تهران ممنوع شد

در آستانه فرا رسیدن شب چهارشنبه آخر سال ، تردد تمامی موتورسیکلت سواران در سطح شهر تهران از ساعت 13 مورخ 22/12/85 تا ساعت 3 بامداد 23/12/85 ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی اعلام کرد: بنا به درخواست های مکرر شهروندان تهرانی مبنی بر تردد نامتعارف برخی از موتورسیکلت سواران و ایجاد مزاحمت و سلب آسایش برای همشریان و به منظور رفاه و آسایش عموم مردم و پیشگیری از حوادث احتمالی ، تردد تمامی موتورسیکلت سواران در سطح شهر تهران از ساعت 13 مورخ 22/12/85 تا ساعت 3 بامداد 23/12/85 ممنوع اس .

لذا ، از شهروندان درخواست می شود با پلیس در برقراری هر چه بیشتر نظم و آرامش و فراهم آوردن فضای سالم همکاری نموده و از تردد با موتورسیکلت در ساعات یاد شده خودداری کنند.

کد مطلب 460492

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