تردد موتورسواران در سطح شهر تهران ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی اعلام کرد: بنا به درخواست های مکرر شهروندان تهرانی مبنی بر تردد نامتعارف برخی از موتورسیکلت سواران و ایجاد مزاحمت و سلب آسایش برای همشریان و به منظور رفاه و آسایش عموم مردم و پیشگیری از حوادث احتمالی ، تردد تمامی موتورسیکلت سواران در سطح شهر تهران از ساعت 13 مورخ 22/12/85 تا ساعت 3 بامداد 23/12/85 ممنوع اس .

لذا ، از شهروندان درخواست می شود با پلیس در برقراری هر چه بیشتر نظم و آرامش و فراهم آوردن فضای سالم همکاری نموده و از تردد با موتورسیکلت در ساعات یاد شده خودداری کنند.