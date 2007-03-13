خواندن کتابهای درسی را در کتابخانه های قزوین ممنوع کرده ایم / کتابخانه های کشور باید رشد یکسانی داشته باشند

محمود لالوها در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت کتابخانه های عمومی این استان گفت : این استان 25 کتابخانه عمومی تحت پوشش نهاد و 5 کتابخانه تفاهم نامه ای دارد . این واحدها شامل کتابخانه های زندان مرکزی قزوین ( چوبین در ) ، کانون معلولین توانا ، کانون بازنشستگان قزوین ، کتابخانه مسجد نبویه و کتابخانه فرهنگسرای شهید رجایی هستند .

وی افزود : زیربنای کتابخانه های عمومی استان قزوین 14 هزار و 410 متر مربع است . این کتابخانه ها 32 هزار نفر عضو دارند که با توجه به آمار نهاد کتابخانه های عمومی کشور که سرانه 580 عضو را برای هر کتابخانه اعلام کرده است ، این رقم برای استان قزوین 1300 نفر است . کتابخانه های عمومی استان قزوین از لحاظ فضا ، تجهیزات و کیفیت مکانیزه شدن رتبه نخست را در کشور دارا هستند .

مدیر امور کتابخانه های عمومی استان قزوین با تاکید بر لزوم خارج ساختن کتابخانه های عمومی از حالت قرائت خانه ای ، گفت : قزوین تنها استانی است که از سال 1380 مطالعه کتاب های درسی و کمک درسی را در کتابخانه های عمومی ممنوع کرده و منابع آنها را نیز جمع آوری کرده است . ما در سال 81 نیز بالاترین سرانه مطالعه را در کل کشور داشتیم .

لالوها افزود : کتابخانه های عمومی استان قزوین 280 هزار جلد کتاب دارند که با توجه به سرانه کتاب در کشور( به ازای هر 6 نفر یک جلد کتاب ) با یک کتاب برای هر 3 نفر جایگاه مناسبی داریم . البته با این وجود با استانداردهای ایفلا فاصله زیادی وجود دارد.

وی در خصوص وضعیت بدهی های نیم درصدی شهرداری های قزوین به کتابخانه های عمومی این استان نیز گفت : از سال 83 تاکنون شهرداری های مهم استان مبلغ 700 میلیون تومان به کتابخانه های عمومی بدهکارند که تنها 50 میلیون تومان آن وصول شده است . البته خوشبختانه با نامه هایی که به سازمان بازرسی و دیوان محاسبات داشته ایم ، آنها قول مساعد وصول این بدهی ها را به ما داده اند . شهرداران دلسوزی در استان فعالیت می کنند؛ مثلا شهرداری الوند کتابخانه ای را در زمینی به وسعت 1600 متر مربع و هزینه 425 میلیون تومان ساخته است که برای تجهیز و ارائه خدمت به ما تحویل داده است .

مدیر امور کتابخانه های عمومی قزوین با بیان اینکه این استان فاقد کتابخانه مرکزی است ، گفت : بر اساس مصوبه انجمن کتابخانه های عمومی استان و نیز دولت ، قرار شده است که کتابخانه ای با حداقل 10 هزار متر مربع زیربنا احداث شود .

لالوها همچنین با اشاره به سفر 6 ماه پیش هیات دولت به استان قزوین ، اضافه کرد : یکی از پیشنهادهای صفارهرندی اختصاص یک میلیارد تومان برای کتابخانه مرکزی بود که متاسفانه در جلسه هیات دولت که در قزوین تشکیل شد ، به تصویب نرسید . با این حال وضعیت کتابخانه های عمومی استان مناسب است و اگر قرار بر کمکی باشد ، ما پیشنهاد می کنیم به کتابخانه های استان های محروم کشور داده شود .