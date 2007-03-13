به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، "انجمن ملی اقتصاددان تجاری" آمریکا در نظرسنجی از 320 اقتصاددان عضو خود اعلام کرد: اقتصاد آمریکا با رسیدن بهای نفت به 90 دلار دچار رکود خواهد شد.

این در حالی است که نظرسنجی از این اقتصاددان‌ها در سال گذشته نشان می‌داد که اقتصاد آمریکا در برابر رسیدن بهای نفت به 100 دلار دچار رکود خواهد شد و کاهش 10 دلاری بهای معیار نفت در یک سال گذشته در این نظرسنجی، نشانگر افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد آمریکا در یک سال اخیر است.

بر اساس گزارش 320 اقتصاددان آمریکایی، تاثیرات مخرب افزایش بهای نفت بر اقتصاد آمریکا به علت تضعیف شاخص‌های کلان اقتصادی این کشور، در حال رشد است.

بهای نفت هم‌اکنون در سطح 60 دلار است که نسبت به رقم 75 دلاری اواسط سال 2006 کاهش قابل توجهی نشان می‌دهد و تحلیل‌گران معتقدند فقط یک شوک بزرگ در بازار نفت می‌تواند بهای نفت خام را به سطح 90 دلار برساند.

به گفته تحلیل‌گران، تنش هسته‌ای ایران تنها عاملی است که در شرایط فعلی قابلیت رساندن بهای نفت خام به سطح 90 دلار را دارد.

انجمن اقتصاددان تجاری آمریکا همچنین نسبت به رشد کسری تجاری این کشور ابراز نگرانی و اعلام کردند: افزایش کسری تجاری آمریکا موجب افزایش خرید دارایی‌های مالی آمریکایی از سوی خارجی‌ها خواهد شد.