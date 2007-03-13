مهدی مفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: مذاکرات با شرکت‌های بزرگ سازنده گوشی تلفن همراه برای راه اندازی خط تولید در کشورهمچنان ادامه دارد و تاکنون به نتایج خوبی رسیده است.

وی با اشاره به ظرفیت بالای بازارهای جهانی فروش گوشی تلفن همراه، خاطرنشان کرد: ما معتقدیم کشور باید سهمی از این بازار را طی یک زمانبندی مشخص به دست آورد.

مفیدی با بیان این که شرکت‌های سازنده گوشی تلفن همراه به‌راحتی از سهم خود در بازارهای جهانی نمی گذرند، تصریح کرد: این شرکت‌ها امتیاز صاردات را به کشورهایی که ازتکنولوژی آنها استفاده می کنند، به سختی انتقال می دهند.

وی افزود: ما معتقدیم که یک شرکت سازنده خوب باید بتواند از ابتدا برای محصولات مونتاژ شده خود در سایر کشورها بازاریابی کند. از این رو، مذاکرات با این شرکتها کمی طولانی شده است.

چندی پیش در اولین گام خط تولید گوشی تلفن همراه ال جی در کارخانجات مادیران درپی تفاهم این کارخانه و ال جی الکترونیکس کره جنوبی راه اندازی شد.

در مرحله اول تولید این گوشی ها به صورت اس کی دی و در طول کمتر از چهار ماه آینده و با نصب ماشین آلات پیشرفته و تخصصی امکان تولید به صورت سی کی دی فراهم می شود.