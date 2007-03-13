سینمای شهید آوینی رویکردی شهودی دارد

محمد شیروانی در خصوص برگزاری جایزه شهید آوینی به خبرنگار مهر گفت: "جای خالی چنین جایزه ای در سینمای مستند به شدت احساس می شد و امیدوارم اولین دوره آن به خوبی برگزار شود. البته معتقدم مدیر مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی باید این جایزه را درون اولین جشنواره بین اللملی سینمای مستند جای دهد که سال آینده برگزار خواهد شد. زیرا تولیدات سینمای مستند ما به اندازه ای گسترده و زیاد نیست که دو جشنواره در کنار هم برگزار شود. جایزه شهید آوینی می تواند کنار جشنواره مستند قرار بگیرد؛ همانند بسیاری از جشنواره های معتبر جهانی که یک جایزه مهم و معتبر با یک عنوان بزرگ دارند و سایر بخش ها کنار آن برگزار می شود."



وی درباره اهداء این جایزه و تاثیر آن در جهت ارتقاء سینمای مستند خاطرنشان کرد: "به طور طبیعی هر جایزه ای باعث ایجاد انگیزه و تشویق می شود. البته نوع انتخاب های سال اول و دوم جایزه شهید آوینی می تواند مسیر آینده را به خوبی مشخص کند. برخی فیلمسازان بر اساس خواسته جشنواره ها فیلم می سازند. امیدوارم این اتفاق نیفتد و مستندسازان روال فعالیت خودشان را ادامه دهند و داوران و برگزارکنندگان این جایزه نیز کار خود را انجام دهند."



این مستندساز درباره مورد توجه قرار گرفتن گونه ای خاص از سینمای مستند در جایزه شهید آوینی اظهار داشت: "آثاری برای دریافت این جایزه باید مورد توجه قرار بگیرند که به نوعی با عقاید و ساخته های شهید آوینی همسو باشند. خودم با تمام احترامی که برای شهید آوینی قائلم، در این جایزه شرکت نکردم. زیرا معتقدم فیلم های من مناسب شرکت در این مراسم و دریافت جایزه نیست."



شیروانی در مورد جایگاه شهید آوینی در عرصه مستندسازی کشور اعلام کرد: "این شهید سینمایی شهودی را دنبال می کرد که جای آن به شدت در سینمای جنگ و سایر عرصه ها خالی بود. وی با نگاهی خاص، هنرمندانه و تیزبینانه از دریچه جدیدی به جنگ و آدم هایش پرداخت و تاثیرات خود بر واقعیت های این عرصه را با کلام و تصویر جاودانه کرد. صدای تاثیرگذاری که بر دل ها می نشست. سینمای حقیقت و شهودی با کارهای وی شکل جدی به خود گرفت. این هنرمند با نوشته های خود به تصاویر معنی و مفهوم می بخشید. مستند "روایت فتح" در زمان پخش به یکی از مهمترین برنامه های سینمای دفاع مقدس تبدیل و باعث ارتباط مردم با این عرصه شد. بسیاری از سینماگران تلاش کردند که در زمینه کاری وی فعالیت کنند که به توفیق چندانی دست پیدا نکردند. هیچ کپی برابر اصل نمی شود."