به گزارش خبرنگار مهر، بابک رضیمنش عصر امروز سه شنبه در آئین گرامیداشت روز شوراها که با حضور اعضای شوراهای شهری و روستایی در کانون فجر اسکو برگزار شد با اشاره به نقش مهم شوراها در توسعه شهری و روستایی اظهار داشت: چندین اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر نقش شوراها در آبادانی کشور تاکید دارند و میتوان گفت شوراها بازوی توانمند دولت در توسعه و آبادانی کشور هستند.
وی فرمان تاریخی امام خمینی (ره) در خصوص تشکیل شوراهای محلی را نشأت گرفته از باورهای دینی و تأکیدات دین مبین اسلام بر شورا و مشورت دانست و افزود: امروز کشوری توسعه یافته محسوب میشود که مردم آن بیشترین نقش را در اداره کشور دارند و شوراها محل تجلی اراده مردم و بستری هستند برای نقش آفرینی بیش از پیش شهروندان در اداره امور کشور و ایران امروز در حال گذار به یک جامعه توسعه یافته است و آنچه این گذار را تسریع و تسهیل میکند، همان حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و مشارکت آنان در توسعه و آبادانی است.
فرماندار شهرستان اسکو مدیریت جامعه محور و مشارکت محور را از اصول مدیریتی در کشورهای توسعه یافته دانست و خاطر نشان کرد: امروز اجرای سیاستهای مرکز محور در دنیا شکست خورده است و مدیریت مشارکت محور که همان برنامهریزی محلی با همکاری شهروندان است، جایگزین آن شده و ما نیز باید تلاش کنیم با تکیه بر ظرفیتها و با مشارکت مردم و نخبگان به این سمت و سو حرکت کنیم.
رضیمنش در ادامه بر ضرورت حاکمیت قانون در کشور تاکید کرد و گفت: قانونگرایی و حاکمیت قانون از دیگر نشانههای مهم توسعه یافتگی است. هیچ کشوری بدون تمکین به قانون توسعه نیافته است و حتی اگر قانونی خلاف نظر ما باشد، باید به آن تمکین کنیم و یقین داشته باشید با اصالت دادن به قانون بسیاری از مشکلات در کشور حل خواهد شد.
شهرداریها باید به سمت رهایی از اتکا به کمکهای دولتی و رسیدن به درآمد پایدار حرکت کنند
وی همچنین برنامهریزی و سیاستگذاری به منظور رهایی از اتکا به کمکهای دولتی را از مهمترین اولویتهای شهرداریها و دهیاریها دانست و گفت: اعتباراتی که در دولت به شهرداریها و خصوصاً دهیاریها تخصیص داده شده با اعتبارات کل سالهای بعد از انقلاب برابری میکند که نشان دهنده عزم جدی دولت در توسعه شهری و روستایی است. با این وجود، باید به سمت رهایی از اتکا به کمکهای دولتی و برنامهریزی جهت رسیدن به درآمد پایدار شهرداریها و دهیاریها حرکت کرد.
فرماندار شهرستان اسکو با تاکید بر نقش و جایگاه گردشگری در اقتصاد شهرستان خاطرنشان کرد: محور برنامهریزیها در توسعه شهری و روستایی باید اسناد بالادستی باشد و البته در این میان توجه به حوزه گردشگری و رونق بیش از پیش این صنعت در شهرستان امری ضروری است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: با وجود ظرفیتهای گردشگری فراوان در منطقه، بیکاری در شهرستان به هیچ عنوان قابل قبول نیست و تلاش خواهیم کرد با برنامهریزی مناسب، شهرستان اسکو را به قطب گردشگری شمالغرب کشور تبدیل کنیم و از آن جهت ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان بهره مند شویم.
رضی منش در پایان با اشاره به رشد سریع جمعیتی شهر سهند اظهار داشت: پاسخ به نیازهای آموزشی، بهداشتی و تفریحی این شهر همتی مضاعف میطلبد و تلاش خواهیم کرد با جذب اعتبارات و مشارکت شهروندان، شهر سهند را به شهری ایده آل برای زندگی تبدیل کنیم.
مهمترین ثروت شهرستان اسکو اماکن گردشگری و روستاهای تاریخی است
شهابالدین بیمقدار نیز در این آئین شوراهای اسلامی را از مترقیترین نهادهای کشور دانست و گفت: شوراهای اسلامی در واقع دادن اختیار به پارلمانهای محلی هستند که باید تقویت شوند. بر همین اساس قانون درآمدهای پایدار شهری در کمیسیونهای مربوطه در مجلس به تصویب رسیده است که هدف آن تقویت شوراها و استقلال مالی آنها است.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی مهمترین ثروت شهرستان اسکو را اماکن گردشگری، روستاهای تاریخی و باغات آن معرفی کرد و گفت: شرط اصلی استفاده از این ظرفیتهای فراوان، مشارکت شهروندان است و بدون حضور مردم امکان فعلیت بخشیدن به این سرمایههای عظیم میسر نخواهد شد.
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