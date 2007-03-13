اتهام دادستان کل عراق علیه گروهک تروریستی منافقین در همدستی با صدام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازروزنامه الشرق الاوسط، دادستان کل عراق روزگذشته اعلام کرد: درنظر دارد گروهک تروریستی مجاهدین(منافقین) را به کشتار شیعیان و کردهای بیگناه عراق در زمان صدام دیکتاتور سابق این کشورمتهم کند.

"جعفرموسوی" دادستان دادگاه عالی جنایی عراق درادامه اظهارات خود افزود: اعضای گروه مجاهدین خلق در زمان صدام به وی درکشتار شیعیان جنوب و کردهای شمال عراق در انقلاب 1991 بعد از شکست عراق درجنگ اول خلیج فارس کمک کردند.

"موسوی" به خبرگزاری رویترگفت: ما اسناد و مدارک کافی دردست داریم که این ( گروهک تروریستی ) را به همکاری با دیکتاتور سابق عراق در جنایت های ضد بشری متهم می کند.

این درحالی است که "شهریار کیا" سخنگوی این گروهک تروریستی درعراق در واکنش به این تصمیم دادستانی کل عراق در تماسی تلفنی به خبرگزاری رویتر مدعی شد: این اتهامات وارده علیه مجاهدین خلق کاملا بی اساس و با انگیزه های سیاسی صورت گرفته است.

وی که ازمحل استقرار خود در پایگاه اشرف درشمال عراق سخن می گفت، مدعی شد: ما از همه اتهاماتی که "جعفر موسوی" علیه این گروه وارد کرده، تبرئه می شویم، زیرا حضور ما درعراق براساس توافقنامه ژنو است.

اعضای گروهک تروریستی منافقین تحت حمایتهای غرب و صدام دیکتاتور معدوم سابق عراق، دست به تحرکات خصمانه و کینه توزانه زیادی علیه ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران به ویژه در زمان جنگ تحمیلی رژیم سابق عراق علیه ایران می زدند و حتی در ارتکاب جنایات ضد بشری صدام بر ضد مردم بیگناه عراق نیز مشارکت گسترده ای داشتند.



در پی سرنگونی رژیم سابق عراق، دولت جدید این کشور فعالیتهای این گروه تروریستی را غیر قانونی و بر ضرورت خروج اعضای این گروهک از عراق تاکید کرد.