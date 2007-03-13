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۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۳:۱۳

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر:

نظام بیمه اجتماعی تا سال 1404 برای همگان فراهم می شود

نظام بیمه اجتماعی تا سال 1404 برای همگان فراهم می شود

امیدواریم تا پایان سال 86 تمامی اقشار روستایی و عشایر تحت پوشش قرار گیرند اما در صورتی که این امر محقق نشد بر اساس تکلیف قانونی حداقل تا پایان برنامه پنج ساله چهارم ، این طرح به صورت کامل اجرایی خواهد شد.

سید مجید موسویان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سند چشم انداز 20 ساله تکلیف کرده است که نظام بیمه های اجتماعی را به صورت فراگیر تا سال 1404 در سطح کشور برای تمامی اقشار فراهم کنیم و می توانیم ادعا کنیم که در بخش نظام جامع تامین اجتماعی با اجرای بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر سند چشم انداز 20 ساله قبل از 10 سال به صورت کامل اجرایی خواهد شد.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر اظهار داشت: در قانون تاکید شده دولت مکلف است ظرف مدت 2 سال از تاریخ ابلاغ این قانون امکان تحت پوشش بیمه قرار دادن اقشار مختلف جامعه را ، از جمله عشایر و روستاییان را فراهم کند که باید گفت در حال حاضر هنوز 2 سال مهلت قانونی تمام نشده است و این در حالی است که در قانون ذکر شده امکان زیر پوشش اقشار روستایی فراهم شود به این معنا که در دسترس مردم کارگذاری قرار دهیم و دولت و مجلس اعتبار لازم را پیش بینی کنند که چنین امکاناتی انجام شده است ، بنابراین آنچه در قانون تاکید شده به معنای پوشش تمامی اقشار ذکر شده طی مدت 2 سال نیست.

موسویان به عزم دولت و اهتمام مجلس شورای اسلامی در اجرای طرح بیمه اجتماعی روستاییان اشاره کرد و گفت: بزرگ ترین خدمتی که در یکسال و نیم گذشته در کشور انجام شده بحث بیمه اجتماعی عشایر و روستاییان بوده است چرا که به تامین معیشت مردم در مواقع بحرانی همچون پیری و از کار افتادگی می پردازد و حتی به کرامت و منزلت افراد توجه بسیاری صورت می گیرد.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در ارتباط با احتمال مواجه شدن صندوق با کسری اعتبار گفت: تمامی تمهیدات اندیشیده شده تا صندوق با کسری مواجه نشود و قانون نیز تاکید کرده که این صندوق تحت ضمانت دولت است.

وی گفت: در حال حاضر بسیاری از اقشار روستایی حتی بیشتر از 90 هزار تومان پرداخت نکرده اند اما امروز خانواده انان ماهیانه 100 هزار تومان مستمری دریافت می کنند.
کد مطلب 460503

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