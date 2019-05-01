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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۸:۲۳

محمدی گلپایگانی مطرح کرد؛

پیشنهاد افزایش زمان برگزاری نمایشگاه کتاب تهران

پیشنهاد افزایش زمان برگزاری نمایشگاه کتاب تهران

رئیس دفتر رهبر انقلاب درباره نمایشگاه کتاب تهران گفت: فرصت ده روزه برای این پدیده‌ بزرگ، کم است و بهتر بود زمان برگزاری نمایشگاه افزایش می‌یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد محمدی‌گلپایگانی رئیس دفتر رهبر انقلاب اسلامی دیروز سه‌شنبه ۱۰ ادیبهشت از سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بازدید کرده و با محسن جوادی رئیس نمایشگاه دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدار، نمایشگاه کتاب تهران را دروازه ورود مردم و علاقه‌مندان به حوزه مطالعه و کتاب به عرصه علم دانست و با تاکید بر اینکه این نمایشگاه بسیار مهم و حائز اهمیت است، گفت: فرصت ده روزه برای این پدیده بزرگ، کم است و بهتر بود زمان برگزاری نمایشگاه افزایش می‌یافت.

رئیس دفتر رهبر انقلاب افزود: به‌دلیل وجود کتاب‌های متنوع در نمایشگاه کتاب، علاقه‌مندان می‌توانند به‌راحتی دنبال هر کتابی که هستند بروند و هر کس با توجه به علاقه خود و حیطه موردنظر می‌تواند به‌راحتی کتاب را از این نمایشگاه تهیه کند.

محمدی گلپایگانی همچنین از خوش‌رویی و تواضع غرفه‌داران در برخورد با مردم ابراز خرسندی کرد و با تاکید بر اهمیت معارف اهل بیت (ع) گفت: معارف اهل بیت (ع) آنقدر غنی و با محتوا هستند که حتی ما یک‌صدم گفته‌ها و نوشته‌های این بزرگان را نتوانسته‌ایم تاکنون درک کنیم. کُتبی از قبیل نهج‌البلاغه، عهدنامه‌ی مالک اشتر و صحیفه سجادیه، هر کدام دنیایی از معارف اهل بیت (ع) هستند و لزوم حضور کتب دینی و عرفانی در این نمایشگاه به دلیل ارتباط مستقیم با مخاطبان و عموم مردم ضروری است.

کد مطلب 4605030

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