گشتی در دنیای دانش

کشف ارتباط اعمال جراحی کاهش وزن و از دست دادن حافظه

بی.بی.سی: دانشمندان هشدار دادند که اعمال جراحی مربوط به کاهش وزن می تواند به شرایطی برای فراهم کردن از دست دادن حافظه منجر شود.

تاثیر کار طولانی با رایانه بر شکل گیری لخته های خونی در پاها

نیوز دات کام: تحقیقات نشان داده است که کارمندان ادارات که مدت زیادی در طول روز با رایانه و بدون حرکت چندانی کار می کنند در معرض خطر شکل گیری لخته های خونی در پاهایشان هستند.

موفقیت دانشمندان در پاک کردن بخشی از حافظه موش آزمایشگاهی

هندوستان تایمز: محققان موفق شدند تا بخش خاصی از حافظه مغزی موش را بدون وارد آوردن لطمه ای به سایر بخش های آن پاک کنند.

هشدار دانشمندان درخصوص گرمایش زمین و گسترش بیماری ها

اندنتوورک: دانشمندان برجسته جهان درخصوص کمبود آب و بیماری های مرتبط به فرآیند گرمایش زمین هشدار جدی دادند.

کشف هورمون عامل بروز افسردگی در جوانان

آسوشیتدکانتنت: دانشمندان در مرکز پزشکی دان استیت بروکلین هورمونی را پیدا کرده اند که موجب بدخلقی و افسردگی در جوانان می شود.

استفاده از سلول های بنیادین در درمان بیماری های کودکان

تن نیوز: دانشمندان علوم پزشکی در آمریکا دریافته اند که می توان از سلول های بنیادین در درمان بیماری های فرسایشی در کودکان استفاده کرد.