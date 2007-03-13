سایپا روز سختی برابر برق دارد/ دربی ارومیه از راه رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در میان 6 بازی این هفته 3 بازی در تهران انجام خواهد شد. ابتدا اتکا که در دور برگشت با مشکلات متعددی از جمله آسیب دیدگی نفرات تاثیر گذار خود مواجه شد در برابر آیدانه چالدوران صف آرایی خواهد کرد. شاگردان وادی می توانند با رسیدن به پیروزی در این دیدار، بحران شکست را فراموش کنند . البته آیدانه که هنوز رنگ پیروزی را ندیده با انگیزه شکست حریف و رسیدن به اولین پیروزی به تهران سفر می کند.

در بازی دوم بانک کشاورزی به مصاف پیکان خواهد رفت. این بازی برای شاگردان آرمات بسیار سخت است چراکه پیکان بعد از چند هفته دوری از صدر، مکان نخست جدول را باز هم به دست آورده و بعید است اشتباهات دور رفت را تکرار کند.

اما مهم ترین بازی هفته پانزدهم را برق و سایپا برگزارمی کنند . برق در دوربرگشت رقابت ها با پرویز کاظمی متحول شده و با چند پیروزی با ارزش تا مکان چهارم جدول بالا آمده است. این تیم که چشم به سکوی سوم لیگ دارد به پیروزی در برابر سایپا چشم دوخته است.

مهم ترین کار کاظمی در طول مدت زمان کوتاه حضور خود در برق، بالابردن اعتماد به نفس و روحیه اعضای تیم خود است. کاظمی که مدتی هدایت سایپا را بر عهده داشت نمی خواهد مقابل تیم سابق خود بازنده باشد. اما در مقابل موحدی با تیم پرمهره خود حق اشتباه ندارد. سایپا روی لبه تیغ است و در صورت شکست در این دیدار، خیلی زود جایگاه سوم را از دست خواهد داد. در این دیدار نقش پاسورها خیلی اهمیت دارد . شریعتی برای سایپا و پزشکی برای برق می کوشند تا با بازیسازی مطلوب دفاع حریف را مهار کنند.

در شهرستانها نیز فردا شب بازی های خوب و دیدنی را شاهد خواهیم بود. در شهرک بعثت ماهشهر، پتروشیمی میزبان استقلال گنبد است. شهنازی که رحمان داودی را در اختیار دارد می تواند با پیروزی در این دیدار روند رو به رشد خود را در دور برگشت آغاز کند. البته شکست تیم گنبد که والیبال را خوب می فهمد و بهتر بازی می کند کار ساده ای نیست.

در اصفهان ، تربیت بدنی اصفهان بعد از پشت سر گذاشتن مشکلات مالی با انگیزه مضاعف به دیدار گل گهرسیرجان می رود . البته پیروزی برای شاگردان جوان بزرگزاد کار چندان ساده ای نیست چرا که گل گهر در 2 بازی قبلی باخته و برای عقب نماندن از کورس قهرمانی به پیروزی در این بازی نیاز دارد.

آذرپیام و پگاه که وضعیت متفاوتی نسبت به دور رفت دارند به مصاف هم خواهند رفت.آذرپیام با پیروزی های متوالی دور برگشت می کوشد تا جایگاه خود در جدول را بهبود ببخشد البته پگاه هفته گذشته در ارومیه به برق باخت و با انگیزه پیروزی به میدان خواهد رفت.

برنامه کامل هفته پانزدهم به این شرح است:

ساعت 15 اتکا تهران - آیدانه چالدران ، داوران : علی نژاد - عشق دوست

ساعت 17 بانک کشاورزی - پیکان تهران ، داوران: پورکاشیان - آقایی

ساعت 19 برق - سایپا ، داوران : شاهمیری- جعفری

ساعت 16 پتروشیمی ماهشهر - استقلال گنبد ، داوران: صوری - عابدزاده

ساعت 18 آذرپیام آیدانه - پگاه ارومیه ، داوران: حق بین - یزدان پناه

ساعت 16 هیات والیبال اصفهان - گل گهر سیرجان ، داوران: راهجردیان - انصاری

نام تیم های میزبان اول آمده است.