۱۰ درصد از سرانه شهری اتباع بیگانه به شورای شهرستان پرداخت می شود

فرج‌اله فصیحی رامندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس نظر کمیسیون تخصصی مالی که نتیجه آن به تصویب صحن علنی نیز رسید، مقرر شد شورای شهر ۱۰ درصد از سهم ۵۰ درصدی خود از محل دریافت سرانه شهری اتباع بیگانه را به شورای شهرستان بپردازد.

این عضو شورای شهر قزوین بیان کرد: بر اساس تشخیص دفتر اتباع بیگانه، سرانه شهری اتباع بیگانه برای خانواده‌های یک نفره ۲۶۰، خانواده‌های دو نفره ۲۹۰، خانواده‌های سه نفره ۳۲۰، خانواده‌های چهارنفره ۳۵۰، خانواده‌های پنج نفره ۳۸۰ و برای خانواده‌های شش نفره ۴۰۰ هزار تومان است.

وی خاطرنشان کرد: اعضای درجه یک خانواده شهدا، فرزندان زنان ایرانی مزدوج با اتباع که همسرانشان در قید حیات نیستند، بیماران خاص و صعب‌العلاج، خانواده‌های بی‌بضاعت و یا دارای عضو معلول، مددجویان نهادهای حمایتی فاقد سرپرست خانواده، زنان سرپرست خانواری که فرزندان ذکور زیر ۱۸ سال دارند و افراد سرپرست خانواده که بالای ۶۵ سال و فاقد فرزند ذکور هستند از پرداخت سرانه شهری ویژه اتباع بیگانه معاف هستند.

فصیحی رامندی با بیان این مطلب که در گذشته و بر اساس مصوبه شورای عالی استان‌ها ۲۵ تا ۴۰ درصد از کل مبالغ مربوط به دریافت سرانه شهری اتباع بیگانه به دفتر اتباع بیگانه و مابقی به شهرداری‌ها تعلق داشت، اضافه کرد: این مصوبه در سال ۹۳ تغییر کرد و مقرر شد مبالغ مذکور به‌صورت ۵۰ درصدی بین شهرداری و شورای شهرستان توزیع شود تا شهرداری این مبلغ را در راستای ارائه خدمات شهری به این گروه هزینه کند.

رئیس کمیسیون مالی_ اقتصادی شورای شهر همچنین از تمدید تخفیف در نظر گرفته شده برای تسویه بدهی ساکنان پروژه نواب به شهرداری خبر داد.

این نماینده مردم قزوین در شورای شهر توضیح داد: بر اساس مصوبه شورای شهر ساکنان پروژه نواب از دو طریق دریافت وام اوراق به مبلغ ۲۵ میلیون تومان و یا پرداخت نقدی به مبلغ ۲۱ میلیون تومان می‌توانستند نسبت به تسویه بدهی خود به مجموعه مدیریت شهری اقدام کنند.

وی با بیان اینکه از صاحبان ۷۲ واحد مسکونی پروژه نواب تنها ۲۰ مالک تاکنون نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نکرده‌اند، افزود: شهرداری قزوین با نگاه حمایتی و برای رفاه حال این تعداد از ساکنان؛ خواستار تمدید برقراری این تخفیف ۴ میلیون تومانی تا پایان مرداد ماه سال جاری بود که این نگاه به موافقت شورای شهر قزوین نیز رسید.