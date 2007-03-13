روس ها همچنان به سیاست وقت کشی ادامه می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر ،شرکت " اتم تروی اکسپروت" روسیه روز گذشته اعلام کرد که راه اندازی نیروگاه بوشهر به علت تاخیر پرداخت وجوه از سوی ایران به تاخیر خواهد افتاد.



"سرگئی نویکف" سخنگوی آژانس هسته ای فدرال روسیه درگفتگو با آسوشیتدپرس گفت : از آنجایی که ایران وجوه پرداختی را از 17 ژانویه ( 27 دی ماه) پرداخت نکرده؛ کار راه اندازی نیروگاه بوشهر نیز حداقل به مدت دو ماه به تاخیر خواهد افتاد.

وی افزود:" حقیقت باقی است و آن این است که پولی وجود ندارد و ادامه کار ساخت این نیروگاه بدون پول غیرممکن است."

شرکت اتم تروی اکسپورت روسیه روز گذشته اعلام کرد:" راه اندازی این نیروگاه در ماه سپتامبرغیرممکن است و هیچ حرفی درباره تهیه سوخت طی ماه جاری نمی تواند وجود داشته باشد."

این شرکت همچنین ایرانیها را متهم کرد که هیچ تعهد مکتوبی برای از سرگیری تامین هزینه های مالی این پروژه نداده اند.

چندی پیش آژانس انرژی اتمی روسیه تایید کرد که اگر اختلافات در پرداخت وجه ادامه پیدا کند این کشور ممکن است انتقال سوخت هسته ای برای راکتور بوشهر را به تاخیر بیندازد.

از سوی دیگر، " میخائیل مارگلف" رئیس کمیته امور بین المللی شورای فدراسیون روسیه مدعی شد : اختلاف ایران و روسیه در خصوص پرداختها و اعلام تاخیر در ساخت نیروگاه بوشهر تحت الشعاع مسائل سیاسی نیست.

روزنامه روسی نزاویسیمایا گازیتا در گزارشی اخیرا به نقل از منابع خود چنین نوشت : اقدام روسیه برای تاخیر در راه اندازی نیروگاه بوشهر ممکن است نتیجه مذاکرات "پشت پرده" با غرب باشد.