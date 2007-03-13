هاآرتص از افزایش تحرکات خصمانه آمریکا و اسرائیل علیه ایران خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اسرائیلی هاآرتص با بیان این مطلب نوشت : لابی های اسرائیلی و آمریکایی قصد دارند از طریق کنترل شرکت ها و موسسات طرف قرار داد با ایران، تهران را در یک تنگنای اقتصادی قرار دهند.

این روزنامه صهیونیستی می افزاید : افزایش فشارهای اقتصادی علیه ایران با سری دوم تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران هماهنگی خواهد داشت و به عبارت دیگر تحریم هایی که آمریکا و اسرائیل در پی آن هستند؛ مکمل تحریم های شورای امنیت علیه ایران خواهد بود.

این روزنامه نوشت : درهفته های اخیر تحرکات گسترده ای در میان مقام های صهیونیستی و آمریکایی درباره رایزنی برای افزایش فشارهای اقتصادی علیه ایران انجام شده و چندی پیش نیز یک هیئت عالی رتبه از مقامهای وزارت خزانه داری آمریکا به اسرائیل سفر کرده بود تا درباره وضع قوانین جدید علیه شرکت ها و نهادهایی که با ایران در حال معامله هستند، به توافق برسند.

ازسوی دیگر، همزمان با این تلاشها قانون گذاران آمریکایی نیزبیکارننشسته وپیش نویس قوانینی را به سنا وکنگره ارائه داده اند که براساس این پیش نویس ها، حساب تمام مشتریان شرکت ها ونهادهای مالی دولتی و خصوصی آمریکا که با ایران در ارتباط هستند، مسدود می شود.

به گزارش هاآرتص، این اقدامات در واکنش به خودداری ایران از توقف فعالیتهای هسته ای صورت می گیرد.

هاآرتص در حالی خبر تلاش صهیونیست ها و آمریکا برای افزایش فشار بر ایران را اعلام می کند که وزیر امور استراتژیک رژیم صهیونیستی چندی پیش در دور تازه تهدیدهای این رژیم نامشروع علیه ایران ادعا کرده بود: اگر تحریم های جهانی علیه ایران(برای متوقف کردن برنامه هسته ای صلح آمیز آن) نتیجه ندهد؛ اسرائیل به تنهایی می تواند مقابل ایران بایستد.