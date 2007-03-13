نگرانیهای مشترک مسلمانان آمریکا و جهان بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این نشست با حضور سفرای کشورهای اسلامی عضو سازمان کنفرانس اسلامی در واشنگتن برگزار می شود.

این نشست همچنین می تواند به عنوان فرصتی برای تبادل دیدگاه ها میان سفرای مسلمان و واشنگتن عمل کند.

ایده تشکیل این جلسه از سوی سفیر مالزی در ایالات متحده که کشورش هم اکنون ریاست دوره ای سازمان کنفرانس اسلامی را برعهده دارد مطرح شده ، درحالی که اکمل الدین احسان اغلی دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی روز پنجشنبه در این نشست شرکت نخواهد کرد و نماینده خود را به محل جلسه خواهد فرستاد.

