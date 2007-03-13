  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۱۷

نگرانیهای مشترک مسلمانان آمریکا و جهان بررسی می شود

نمایندگان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در واشنگتن نشست غیر رسمی را پنجشبه 24 اسفند ماه در واشنگتن برگزار می کنند تا به بررسی نگرانیهای مشترک مسلمانان پرداخته و طی آن به عنوان کلید ارتباطی برای مسلمانان جهان و ایالات متحده عمل خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این نشست با حضور سفرای کشورهای اسلامی عضو سازمان کنفرانس اسلامی در واشنگتن برگزار می شود.

این نشست همچنین می تواند به عنوان فرصتی برای تبادل دیدگاه ها میان سفرای مسلمان و واشنگتن عمل کند.

ایده تشکیل این جلسه از سوی سفیر مالزی در ایالات متحده که کشورش هم اکنون ریاست دوره ای سازمان کنفرانس اسلامی را برعهده دارد مطرح شده ، درحالی که اکمل الدین احسان اغلی دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی روز پنجشنبه در این نشست شرکت نخواهد کرد و نماینده خود را به محل جلسه خواهد فرستاد.

کد مطلب 460512

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها