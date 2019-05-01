به گزارش خبرنگار مهر، محسن خرمی شریف صبح چهارشنبه در اولین جلسه شورای برنامه‌ریزی شهرستان قرچک در سال ۹۸ که با حضور نعمت‌الله ترکی رئیس شورای برنامه‌ریزی استان تهران در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، گفت: پیرو مصوباتی که در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان تهران صورت گرفت، تعدادی به سرانجام رسید و تعدادی هم انجام‌نشده است.

وی گفت: عمده مشکل ما فرهنگسرای منطقه پوئینک است که هیچ‌گونه اقدام فرهنگی در این منطقه انجام‌نشده است و باید اهتمام ویژه در این خصوص توجه بیشتر شود.

این مدیر شهری گفت: برای ساخت فرهنگسرا اعتباری به شهرستان تخصیص داده نشد و باید این اعتبار تأمین شود تا تجهیز کارگاه صورت گیرد.

شهردار قرچک تصریح کرد: مشکل دوم آرامستان قرچک است که با مساعدت و همکاری منابع طبیعی زمینی ۱۵۰ هکتاری در اختیار شهرستان قرار گرفت و نقل انتقال سند در حال انجام است و برای ساخت مسیر این آرامستان اعتبار ۵ میلیاردی نیاز است و برای آماده سازی آرامستان دو نیم میلیارد تومان اعتبار لازم است و تقاضا داریم هزینه ساخت آرامستان از اعتبارات استانی پرداخت شود و ساخت راه از اعتبارات شهرستانی انجام شود.

خرمی شریف در خصوص خرید تجهیزات و ماشین‌آلات آتش‌نشانی، گفت: در این خصوص تصمیمات کلی در شورای برنامه‌ریزی استان تهران گرفته شود چراکه از موارد مهم و ضروری شهرستان است و در حال حاضر ارتفاع ساختمان برای امداد و نجات بالا رفته است.

وی در خصوص احداث کمربندی شمالی گفت: کمربندی شمالی یکی از معضلات جنوب شرق استان تهران که اعتباری به آن تخصیص نیافته است و در دستور کار قرار گرفتن آن درگذشته منوط به سفر رئیس‌جمهور بود و از رئیس شورای برنامه‌ریزی استان تهران تقاضا دارم در خصوص اعتبار کمربندی شمالی اهتمام ویژه داشته باشند و در صورت امکان احداث این پروژه با توجه به تردد ۲ شهرستان ورامین و پیشوا از شهرستان قرچک، از اعتبارات شهرستان‌های هم‌جوار کاسته شود و به اعتبار قرچک اضافه شود تا این پروژه ساخته شود.