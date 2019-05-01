به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم لطفیان شامگاه سه شنبه در همایش تجلیل از اساتید برتر مدارس علوم دینی اهل سنت که در سالن مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور برگزار شد، به منویات مقام معظم رهبری در بیانه گام دوم انقلاب و ضرورت تحقق آن اشاره کرد و اظهار داشت: جامعه پردازی، خودسازی و تمدن‌سازی راهبرد اصلی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است و تحقق آن باید به عنوان یک ضرورت مهم مورد توجه اقشار مردم قرار گیرد.

وی در ادامه سخنان خود از آموزش و سازماندهی ۱۷ هزار طلبه اهل سنت در کشور خبر داد و افزود: نظام جمهوری اسلامی نگاه ویژه‌ای به علمای اهل سنت دارد و بیش از علمای اهل تشیع به مسائل و مشکلات فعالان حوزه دینی اهل تسنن توجه می‌کند.

دبیر شورای برنامه‌ریزی مدارس دینی اهل سنت کشور با بیان اینکه این تعداد طلبه زیر نظر سه هزار مدرس دینی اهل سنت آموزش می‌بینند، ادامه داد: حوزه و مدارس علمیه باید پرچمدار اسلام انقلابی با چهار شاخصه حرکت عقلانی، تشخیص به موقع عنصر عزت و ذلت، دشمن‌شناسی عمیق و سوق عواطف جامعه به سوی عشق به رسول الله باشند.

حجت‌الاسلام لطفیان با بیان اینکه جامعه روحانیون در شرایط کنونی باید پیشگام حوادث حوزه اجتماعی باشند، یادآور شد: برای تحقق این مهم روحانیون و مدرسان باید سه مرحله خودسازی، جامعه‌سازی و تمدن‌سازی را مورد توجه قرار دهند.

وی با تاکید بر اینکه عشق به رسول‌الله بهترین راه برای تشخیص حق از باطل است که جامعه باید به این سمت و سو سوق داده شود، بیان کرد: همه ما پیرو مکتب نورانی اسلام و راه پیامبری هستیم، معلم و مکتبی که در هیچ کجای کره خاکی نمونه آن را نمی‌توان یافت.

دبیر شورای برنامه‌ریزی مدارس دینی اهل سنت کشور دوری از افراط و تفریط و رشد انسان‌ها را مهم‌ترین هدف مکتب رسول اکرم دانست و گفت: اساتید مدارس علوم دینی نیز باید با الگوگیری از چنین پیامبری شاگردانی تربیت کنند که از دروغ، بدرفتاری و کج‌رفتاری دوری کنند.

حجت‌الاسلام لطفیان در پایان سخنان خود با بیان اینکه چند روز به آغاز ماه مبارک رمضان باقی مانده است و باید خود را برای ورود به ماه مهمانی خدا آماده کنیم، اظهار داشت: ماه مبارک رمضان، ماه صیام، قیام و ظهور است که امیدواریم همه ما بتوانیم از این ایام ارزشمند نهایت بهره را ببریم.