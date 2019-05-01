آزادسازی۵۰۰هزارمتر ازاراضی پردیس/۱۸۳حلقه چاه آب غیرمجازشناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آقاجاری صبح چهارشنبه با اعلام عملکرد و مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز در سال ۹۷ در جمع خبرنگاران حاضر در دادگستری پردیس اظهار داشت: طی سال ۹۷ ۵۰۰ هزار متر از اراضی پردیس آزادسازی شده است.

وی افزود: در این اراضی ساخت و سازهای غیرمجاز، تغییر کاربری، تصرف، تعدی و تجاوز به عرصه‌های ملی و رودخانه‌ها صورت گرفته بود که با اجرای احکام قضائی، تخریب و خلع ید و آزادسازی آنها انجام شد.

آقاجاری گفت: برخورد با این قبیل تخلفات در سال ۹۸ نیز به جد پی گیری می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس همچنین با اشاره به شناسایی ۱۸۳ حلقه چاه آب غیرمجاز در سال گذشته گفت: چاه‌های غیرمجاز نیز در این شهرستان پر و مسلوب المنفعه شدند.