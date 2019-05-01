توجه جدی به آموزش و پرورش در گام دوم انقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید یزدان پناه صبح امروز چهارشنبه در مراسم بزرگداشت مقام معلم، اظهار داشت: نگاه ویژه سپاه به آموزش و پرورش سبب شد ارزشمندترین کارها در این نهاد انجام شود که از جمله آن می‌توان به تحقق حق منطقه جنگی اشاره کرد.

وی افزود: در گام دوم انقلاب و پس از پیروزی چهل ساله انقلاب در سند تحول بنیادین و اسناد بالا دستی به دستور مقام معظم رهبری به آموزش و پرورش توجه جدی شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه در هیچ دوره‌ای معظم له این چنین بر لزوم اجرای سند تحول بنیادین تاکید نداشته‌اند، گفت: در این سند آموزش و پرورش به طور ویژه دیده شده است.

وی بیان داشت: اگر به طور جدی این سند اجرایی شود بسیاری از مشکلات آموزش و پرورش حل خواهد شد.

یزدان پناه با بیان اینکه توأم شدن علم با اخلاق و ایمان سبب می‌شود نتیجه مطلوب به دست آید، خطاب به دانش آموزان گفت: در زندگی باید اولویت اول ایمان به خدا، اخلاق، راست گفتاری باشد که سبب توفیق در زندگی خواهد شد.

به گفته مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه با بهره گیری از این عوامل سرزمین اسلامی ما بیش از پیش خواهد درخشید.