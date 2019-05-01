اجرای ۴۰ عنوان برنامه فرهنگی بصیرتی هفته عقیدتی در سیریک

حجت الاسلام محمد سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: مهمترین این برنامه‌ها در هفته عقیدتی سیاسی که اجرا خواهد شد، تجلیل از اساتید و مربیان عقیدتی سیاسی، برگزاری نشت های اعتقادی و بصیرتی، اجرای زنگ سپاس در مدارس، ویزیت و درمان رایگان مردم، نشت های حلقه‌های صالحین، برگزاری همایش سبک زندگی اسلامی، برگزاری مسابقات ورزشی و محافل قرآنی است.

وی عنوان کرد: هفته عقیدتی سیاسی در بسیج هفتۀ احیا و گسترش تفکر دینی، انقلابی، اعتقادی و فرهنگ اسلامی در جامعه است.

حجت الاسلام سهرابی عنوان کرد: رسالت سپاه در دفاع از ارزش‌ها و پاسداری از انقلاب اسلامی است، نهادی که می‌خواهد از انقلاب اسلامی پاسداری کند باید مباحث اعتقادی، دینی و معارف اسلامی سرلوحه امورش باشد، به همین منظور سپاه از ابتدای تشکیل به شاخصه‌های اعتقادی و دینی توجه ویژه داشته است.

وی نهادینه‌سازی تکریم و تجلیل از مقام والای معلم و تعمیق مرجعیت و اثربخشی در جامعه، ارتقای اعتماد به نفس، خودباوری و انگیزه خدمت معلمان در حیطه‌های تربیتی، آموزشی، پژوهشی و تبیین تکالیف و حقوق معلمی و جلب مشارکت و همکاری معلمان در نکوداشت منزلت و جایگاه خود در جامعه را از دیگر اهداف اجرای برنامه‌های هفته بزرگداشت عقیدتی سیاسی برشمرد.