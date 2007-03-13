توافقنامه مکه محاسبات آمریکا و اسرائیل را برهم زد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازروزنامه الشرق الاوسط، "خالد مشعل" روزگذشته درکنفرانس مطبوعاتی خود درصنعا گفت: توافقنامه مکه مکرمه برای تشکیل دولت وحدت ملی، محاسبات آمریکا و اسرائیل را برهم زد.

رئیس دفتر سیاسی حماس درعین حال "ایهود اولمرت" نخست وزیر رژیم صهیونیستی را به تلاش برای جلوگیری از دستیابی به توافقاتی درباره مبادله اسرای فلسطینی با اسیر اسرائیلی متهم کرد.

"مشعل" همچنین احتمال بروز تغییرات در طرح صلح اعراب را در نشست آتی سران عرب در ریاض رد کرد.

رئیس دفتر سیاسی حماس در سفر به یمن با علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور دیدار و درباره آخرین روند تشکیل دولت وحدت ملی فلسطین با وی رایزنی کرد.

بر اساس این گزارش، درعین حال طرح صلح کشورهای عربی دردستورکار نشست "کاندولیزا رایس" وزیرامورخارجه آمریکا با "زیپی لیونی" همتای اسرائیلی وی قرار دارد.

وزیرامورخارجه اسرائیل قراراست هفته جاری درواشنگتن با "کاندولیزا رایس" دیدارکند.



بر اساس طرح صلح اعراب که در نشست سران عرب در بیروت در سال 2000 میلادی تصویب شد؛ کشورهای عربی روابط دیپلماتیک خود را با رژیم صهیونیستی در صورت عقب نشینی این رژیم از سرزمینهای اشغالی عربی از جمله مناطق اشغالی 1967، جولان سوریه و مزارع شبعای لبنان عادی می کنند.