هفتمین همایش دانشگاهی ادبیات کودک آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای همایش مدیرکل دانشجویی دانشگاه شیراز، گفت: در جهانی که پر از بی عدالتی و ستم است خیلی از رفتارها به کودکی بر می‌گردد.

همتی نژاد در ادامه افزود: ادبیات کودک می‌تواند بخشی از آینده جهان را تغییر دهد.

در ادامه پیام رئیس دانشگاه شیراز توسط حاجیانی رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز خوانده شد، سپس سعید حسام پور در ارائه گزارش علمی هفتمین همایش ادبیات کودک، گفت: این همایش یک غایب بزرگ دارد هرچند حاضر است؛ حضور دکتر مرتضی خسرونژاد برای همه آشکار است و این همایش باید بزرگداشت تلاش‌ها و زحمات بی وقفه و اثرگذار این بزرگ باشد.

دبیر علمی هفتمین همایش ادبیات کودک افزود: خوشبختانه ادبیات کودک به ویژه دانشگاهی در ۱۴ سال عمر خویش توانسته گام‌های مؤثری بر دارد.

وی افزود: با همت دکتر مرتضی خسرونژاد فعالیت‌هایی که از سوی مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز انجام شده ارزشمند بوده است و در این ۱۴ سال همه گونه فعالیتی داشتیم.

وی راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد ادبیات کودک، نشریه ادبیات کودک و راه اندازی کتابخانه تخصصی ادبیات کودک را از خدمات ارزنده خسرونژاد دانست و اضافه کرد: پرورش نیروهای متخصص گامی ارزشمند است که مرکز مطالعات ادبیات کودک گروه‌هایی را تأسیس کرد که تخصصی عمل کنند، مانند گروه ترجمه رمان تئاتر و سینما و...

دبیر علمی همایش ادبیات کودک در ادامه عنوان کرد: اگر سه ویژگی برای یک استاد ارزشمند بشمریم تعلیم، تألیف و پرورش نیروهای متخصص توسط دکتر خسرونژاد بود که آغازگر آن به شمار می‌رود.

حسام پور در عین حال گفت: از دوسال پیش که در مشهد همایش ششم برگزار شد قرار شد برگزاری دوره هفتم این همایش را دانشگاه شهید بهشتی انجام دهد اما به ناگهان در اواخر بهمن ماه گذشته بود که از دانشگاه فوق اعلام شد امکان برگزاری نداریم بنابر این اعضای مرکز با تعصبی که به این رویداد دارند هر طور بود تصمیم گرفتند این همایش برگزار شود که خوشبختانه با وجود زمان کوتاه حدود ۷۰ مقاله آمد که ۴۶ چکیده برگزیده شد و نهایتاً بررسی شد که به ۳۸ مقاله رسیدیم که ۲۸ مورد مقاله و ۱۰ مورد به پوستر تبدیل شد.

وی افزود: در کنار این دانشگاه، همیشه کانون پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد حمایت‌های ویژه ای کردند.

حسام پور در ادامه گفت: در یک نگاه آماری از تعداد مقاله‌های ارسال شده مشخص می‌شود، ادبیات کودک ایران شاید توجه پژوهشگران را در حوزه‌های مختلف بیشتر جلب کرده است.

وی در ادامه به چند آسیب این حوزه اشاره کرد و گفت: شاید در نگاه اول راه اندازی رشته ادبیات کودک در دانشگاه‌ها به زیان ادبیات کودک به شمار می‌رود؛ غیر از این باید همه هوشیار باشیم و واکنش نشان دهیم که امکانات و نیروی انسانی برخی مراکز آموزشی که متقاضی راه اندازی رشته فوق هستند به زیان این حوزه نینجامد.

این استاد دانشگاه در عین حال افزود: برگزاری همایش‌هایی در این حوزه هم هست که متأثر کننده است و گاهی دست اندرکاران آن سررشته ای در این حوزه ندارند و در نتیجه اینکه پایان نامه‌هایی تولید می‌شوند که پایه علمی ندارد و آسیب زا است.

حسام پور در پایان گفت: متأسفانه از نوروز امسال کودکان دچار آسیب‌هایی شدند که صمیمانه و همدلانه خانواده ادبیات کودک همراهی و همدلی خود را با این کودکان و خانواده‌هایشان اعلام و کمک می‌کنیم از آلام آنان کاسته شود.

سپس ۶ خبر خوب در حوزه ادبیات کودک توسط مجری خوانده شد که انتشار کتاب داوود خزایی عضو مرکز مطالعات ادبیات کودک، اتمام طرح ملی دانشنامه موضوعی ادبیات کودک ایران در قالب ۶ جلد کتاب، اتمام پروژه ترجمه با عنوان نقد و نظریه ادبیات کودک در قالب ۵ کتاب و اتمام پروژه صلح و دوستی برای کودکان شامل ۹ کتاب تألیفی و ترجمه که به انتشارات علمی فرهنگی سپرده شده است؛ همچنین هم اکنون تعدادی از دانش آموختگان رشته ادبیات کودک در بخش‌های مختلف مشغول بکار هستند که خبر پنجم و ششم به موفقیت دو نفر از فارغالتحصیلان کارشناسی ارشد رشته ادبیات کودک اختصاص دارد که لوح تقدیر خود را از دستان دکتر حاجیانی رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز دریافت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین همایش دانشگاهی ادبیات کودک تا عصر چهارشنبه با برگزاری ۵ نشست علمی و نشست‌های تخصصی ادامه یافت.