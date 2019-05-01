شهرداری تهران حق دخالت در امور اصناف مستقر در قیامدشت را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله جمالی پور صبح چهارشنبه در جلسه رفع موانع سرمایه گذاری استان تهران طی سخنانی اظهار داشت: شهر قیامدشت طبق قانون تقسیمات کشوری در حیطه استحفاظی شهرستان ری قرار دارد و شهرداری تهران حق دخالت در این شهر را ندارد.

جمالی پور افزود: هرگونه مشکل واحدهای صنفی در شهر قیامدشت باید از طریق شهرداری قیامدشت حل و فصل شود و شهرداری تهران و شهرداری منطقه ۱۵ حق ورود به مشکلات این شهر را ندارد.

فرماندار ری گفت: در صورت مشاهده دخالت از سوی شهرداری تهران در امور اصناف مستقر در قیامدشت قانونا برخورد می‌کنیم.