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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۹:۵۹

واکنش حزب حاکم ترکیه به موضِع آمریکا درقبال اخوان‌‏المسلمین

واکنش حزب حاکم ترکیه به موضِع آمریکا درقبال اخوان‌‏المسلمین

حزب متبوع رئیس‎جمهوری ترکیه به اظهارات کاخ سفید مبنی بر احتمال گنجاندن اخوان‎المسلمین در لیست تروریسم خارجی، واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، عمر چلیک سخنگوی «عدالت و توسعه» حزب حاکم ترکیه، در واکنش به احتمال افزوده شدن «اخوان‌المسلمین» مصر به لیست تروریسم آمریکا، اعلام کرد: چنین اقدامی روند دموکراتیزه کردن خاورمیانه را مختل کرده و به نفع گروه‌های افراطی نظیر داعش است.

گفتنی است کاخ سفید روز گذشته تائید کرد گزارش‌ها درباره بررسی احتمال افزودن جنبش اخوان‎المسلمین به لیست تروریستی آمریکا صحت دارد.

چلیک در این رابطه افزود: اتخاذ چنین تصمیمی از سوی آمریکا قطعاً به نتایج به‎شدت اشتباهی درخصوص ثبات، حقوق بشر، حقوق اولیه و آزادی در سطح جهان اسلام منجر خواهد شد. همزمان، اقدام ترامپ به منزله بزرگترین حمایتی است که می‌توان از پروپاگاندای داعش انجام داد.

گفتنی است اخوان‎المسلمین رابطه نزدیکی با عدالت و توسعه دارد و بعد از آنکه مصر آن را گروهی تروریستی تلقی کرد، بسیاری از اعضای آن به ترکیه پناهنده شدند.

تصمیم کاخ سفید در صورت اجرا، تحریم‌های اقتصادی و مسافرتی را متوجه قدیمی‌ترین جنبش سیاسی مصر با بیش از یک میلیون عضو در سطح خاورمیانه خواهد کرد.

کد مطلب 4605200
مریم خرمایی

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