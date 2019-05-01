به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، عمر چلیک سخنگوی «عدالت و توسعه» حزب حاکم ترکیه، در واکنش به احتمال افزوده شدن «اخوانالمسلمین» مصر به لیست تروریسم آمریکا، اعلام کرد: چنین اقدامی روند دموکراتیزه کردن خاورمیانه را مختل کرده و به نفع گروههای افراطی نظیر داعش است.
گفتنی است کاخ سفید روز گذشته تائید کرد گزارشها درباره بررسی احتمال افزودن جنبش اخوانالمسلمین به لیست تروریستی آمریکا صحت دارد.
چلیک در این رابطه افزود: اتخاذ چنین تصمیمی از سوی آمریکا قطعاً به نتایج بهشدت اشتباهی درخصوص ثبات، حقوق بشر، حقوق اولیه و آزادی در سطح جهان اسلام منجر خواهد شد. همزمان، اقدام ترامپ به منزله بزرگترین حمایتی است که میتوان از پروپاگاندای داعش انجام داد.
گفتنی است اخوانالمسلمین رابطه نزدیکی با عدالت و توسعه دارد و بعد از آنکه مصر آن را گروهی تروریستی تلقی کرد، بسیاری از اعضای آن به ترکیه پناهنده شدند.
تصمیم کاخ سفید در صورت اجرا، تحریمهای اقتصادی و مسافرتی را متوجه قدیمیترین جنبش سیاسی مصر با بیش از یک میلیون عضو در سطح خاورمیانه خواهد کرد.
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