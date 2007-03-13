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۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۵۶

از پروین علیپور ؛

روایتی از " ته کلاس ردیف آخر صندلی آخر " منتشر می شود

پروین علیپور چهار اثر ترجمه و تالیفی خود را برای کودکان و نوجوانان در بیستمین نمایشگاه کتاب تهران عرضه می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، پروین علیپور آثاری با عناوین " ته کلاس ردیف آخر صندلی آخر" و " سگ ها لطیفه نمی گویند" از لوئیس سکر و " رامونا همیشه راموناست " اثر بورلی کلیری را منتشر می کند.

وی همچنین رمان " جانمی جان " را برای کودکان توسط نشر عروج اندیشه مشهد منتشر کرده است . این رمان درباره عاطفه و مهر کودکان به حیوانات ، گیاهان و موجودات زنده است. تصویرگری آن را رویا بیژنی انجام داده است.

" شب بخیرعزیزم" اثر دیگر این نویسنده و مترجم به شمار می رود که اخیرا توسط به نشر به چاپ رسیده است. این کتاب که در نمایشگاه کتاب نیزحضور خواهد داشت ماجرای دوستی بچه گربه ای به نام ببری با ماه را روایت می کند.

پروین علیپور قصد دارد در سال آینده اثر تالیفی دیگری با عنوان " دوستت دارم عزیزم " را هم به انتشار برساند.

کد مطلب 460522

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