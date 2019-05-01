کارهای بسیاری باید در سیستان و بلوچستان انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی صبح امروز در بدو ورود به زاهدان در فرودگاه این شهر اظهار داشت: توفیقی است برای بنده که در اولین روزهای مسئولیتم در قوه قضائیه به استان سیستان و بلوچستان سفری داشته باشم تا هم عرض سلام و ادبی به مردم خونگرم و پر تلاش این منطقه داشته باشم و هم از نزدیک با مشکلات قضائی مردم آشنا شوم.

وی افزود: استان سیستان و بلوچستان علیرغم همه داشته‌های مادی و معنوی و همچنین جوانان برومند و پر تلاش اما متأسفانه جز استان‌های غیر برخوردار کشور محسوب می‌شود که نیاز به تلاش بیشتر برای توسعه آن است.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: البته طی ۴۰ سال عمر با برکت انقلاب اسلامی کارهای بسیار مهمی به برکت اسلام و انقلاب در این منطقه از کشور انجام شده است اما همچنان باید کارهای بسیاری در سیستان و بلوچستان انجام شود.

وی گفت: دیدار با اقشار مختلف مردم از جمله خانواده شهدا و ایثارگران، نخبگان، اساتید و دانشجویان، دیدار با روحانیون شیعه و سنی و دیدار با قضات و کارکنان دادگستری و حضور در شورای اداری استان سیستان و بلوچستان از جمله برنامه‌های این سفر است.

آیت الله ابراهیم رئیسی تصریح کرد: همچنین مطلع شدن از مشکلات و تنگناهای قضائی و اداری که برای عزیزان ما در این منطقه وجود دارد از دیگر اهداف سفر به استان سیستان و بلوچستان است.