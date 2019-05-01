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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۱۲

رئیس قوه قضاییه:

کارهای بسیاری باید در سیستان و بلوچستان انجام شود

کارهای بسیاری باید در سیستان و بلوچستان انجام شود

زاهدان - رئیس قوه قضاییه گفت: طی ۴۰ سال عمر با برکت انقلاب اسلامی کارهای بسیار مهمی در سیستان و بلوچستان انجام شده است اما همچنان باید کارهای بسیاری در این منطقه از کشور انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی صبح امروز در بدو ورود به زاهدان در فرودگاه این شهر اظهار داشت: توفیقی است برای بنده که در اولین روزهای مسئولیتم در قوه قضائیه به استان سیستان و بلوچستان سفری داشته باشم تا هم عرض سلام و ادبی به مردم خونگرم و پر تلاش این منطقه داشته باشم و هم از نزدیک با مشکلات قضائی مردم آشنا شوم.

وی افزود: استان سیستان و بلوچستان علیرغم همه داشته‌های مادی و معنوی و همچنین جوانان برومند و پر تلاش اما متأسفانه جز استان‌های غیر برخوردار کشور محسوب می‌شود که نیاز به تلاش بیشتر برای توسعه آن است.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: البته طی ۴۰ سال عمر با برکت انقلاب اسلامی کارهای بسیار مهمی به برکت اسلام و انقلاب در این منطقه از کشور انجام شده است اما همچنان باید کارهای بسیاری در سیستان و بلوچستان انجام شود.

وی گفت: دیدار با اقشار مختلف مردم از جمله خانواده شهدا و ایثارگران، نخبگان، اساتید و دانشجویان، دیدار با روحانیون شیعه و سنی و دیدار با قضات و کارکنان دادگستری و حضور در شورای اداری استان سیستان و بلوچستان از جمله برنامه‌های این سفر است.

آیت الله ابراهیم رئیسی تصریح کرد: همچنین مطلع شدن از مشکلات و تنگناهای قضائی و اداری که برای عزیزان ما در این منطقه وجود دارد از دیگر اهداف سفر به استان سیستان و بلوچستان است.

کد مطلب 4605233

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