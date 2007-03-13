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۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۲۲

در جریان سفر به هرمزگان؛

معاون اول رئیس جمهور باند دوم بزرگراه ترانزیتی بندرعباس - رودان را افتتاح کرد

معاون اول رئیس جمهور باند دوم بزرگراه ترانزیتی بندرعباس - رودان را افتتاح کرد

باند دوم بزرگراه ترانزیتی بندرعباس - رودان صبح امروز با حضور دکتر پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، دکتر داوودی معاون اول رئیس جمهور که به بندرعباس سفر کرده است، دقایقی پیش بزرگراه محور بندرعباس - رودان به طول 70 کیلومتر  را افتتاح کرد.

اثرات اجتماعی اقتصادی بزرگراه محور بندرعباس - روان که با اعتباری بالغ بر 355 میلیارد ریال احداث شده است، افزایش ایمنی عبور و مرور، کاهش سوانح، افزایش رونق کشاورزی و صیادی منطقه، صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش هزینه سفر با توجه به افزایش سرعت وسایل نقلیه، روانی جریان عبور و مرور کالا و مسافر و همچنین افزایش ظرفیت حجم ترانزیت کالا در این محور است.

وزیر راه در این مراسم، با اعلام اینکه عمده کار بزرگراه بندرعباس - رودان در زمان استانداری شیخ الاسلامی انجام شده  است،  گفت:  آقای شیخ الاسلامی از راهسازی و عمران استان حمایت خوبی داشته است و امیدوارم در موقعیت جدید نیز بتوانند باز هم یاور وزارت راه و ترابری باشد و نامه های ما را هر چه سریعتر به دست رئیس جمهور برساند.

رحمتی در ادامه به توضیحاتی در خصوص چگونگی احداث و ویژگی های این بزرگراه پرداخت.

وی ادامه داد: طی گزارشی که امسال دریافت کرده ایم، مشخص شد وضعیت راههای استان مطلوب بوده است و البته باید به توسعه روزافزون بپردازیم چرا که راهسازی نتیجه توسعه است.

وزیر راه خاطر نشان کرد: بندرعباس باید با سایر شهرهای کشور ارتباطات مستحکمی داشته باشد و کلیه راهها باید بهسازی شوند و همچنین باید با ایجاد باند دوم راهها سوانح و حوادث را به حداقل برسانیم.

کد مطلب 460524

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