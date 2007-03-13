معاون اول رئیس جمهور باند دوم بزرگراه ترانزیتی بندرعباس - رودان را افتتاح کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، دکتر داوودی معاون اول رئیس جمهور که به بندرعباس سفر کرده است، دقایقی پیش بزرگراه محور بندرعباس - رودان به طول 70 کیلومتر را افتتاح کرد.

اثرات اجتماعی اقتصادی بزرگراه محور بندرعباس - روان که با اعتباری بالغ بر 355 میلیارد ریال احداث شده است، افزایش ایمنی عبور و مرور، کاهش سوانح، افزایش رونق کشاورزی و صیادی منطقه، صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش هزینه سفر با توجه به افزایش سرعت وسایل نقلیه، روانی جریان عبور و مرور کالا و مسافر و همچنین افزایش ظرفیت حجم ترانزیت کالا در این محور است.

وزیر راه در این مراسم، با اعلام اینکه عمده کار بزرگراه بندرعباس - رودان در زمان استانداری شیخ الاسلامی انجام شده است، گفت: آقای شیخ الاسلامی از راهسازی و عمران استان حمایت خوبی داشته است و امیدوارم در موقعیت جدید نیز بتوانند باز هم یاور وزارت راه و ترابری باشد و نامه های ما را هر چه سریعتر به دست رئیس جمهور برساند.

رحمتی در ادامه به توضیحاتی در خصوص چگونگی احداث و ویژگی های این بزرگراه پرداخت.

وی ادامه داد: طی گزارشی که امسال دریافت کرده ایم، مشخص شد وضعیت راههای استان مطلوب بوده است و البته باید به توسعه روزافزون بپردازیم چرا که راهسازی نتیجه توسعه است.

وزیر راه خاطر نشان کرد: بندرعباس باید با سایر شهرهای کشور ارتباطات مستحکمی داشته باشد و کلیه راهها باید بهسازی شوند و همچنین باید با ایجاد باند دوم راهها سوانح و حوادث را به حداقل برسانیم.