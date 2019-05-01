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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۱:۴۱

معاون عملیات امداد و نجات هلال احمر مطرح کرد

خودروهای ما ایمن نیست/افزایش ۳ درصدی توان عملیاتی در نوروز امسال

خودروهای ما ایمن نیست/افزایش ۳ درصدی توان عملیاتی در نوروز امسال

معاون عملیات امداد و نجات هلال احمر گفت: مصدومین حوادث تصادف به راحتی در بین دیواره‌های خودرو گیر می‌کنند و نمی‌توان آنها را از خودرو بیرون کشید و این نشان از ناایمن بودن خودروها دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین فتحی معاون عملیات امداد و نجات هلال احمر صبح امروز در کمیته هماهنگی اجرای طرح‌های ترافیکی که در شهرک آزمایش برگزار شد، اظهار کرد: از ۲۵ اسفندماه که طرح نوروزی را شروع کردیم همزمان هم در حال فعالیت در استان‌های مختلف که درگیر حوادث جمعی هستند، هم هستیم.

وی افزود: ما همچنان در حال خدمت رسانی در استان‌های گلستان خوزستان لرستان و دیگر استان‌ها هستیم.

فتحی ادامه داد: سعی کردیم ۳ درصد توان عملیاتی خود را نسبت به سال گذشته افزایش دهیم و پنج هزار و ۸۳۶ مأموریت امدادی را در طرح نوروزی داشته‌ایم.

وی گفت: از این تعداد مأموریت بیش از ۳۶ درصد آن مأموریت‌ها هوایی بوده است.

فتحی گفت: در حوادث ترافیکی ۱۰ درصد کاهش داشته‌ایم و در حوادث کوهستان ۴ درصد کاهش را شاهد بودیم.

معاون عملیات امداد و نجات سازمان هلال احمر خاطرنشان کرد: مصدومین حوادث تصادف به راحتی در بین دیواره‌های خودرو گیر می‌کنند و نمی‌توان آنها را از خودرو بیرون کشید چرا که خودروهای ما به راحتی مچاله می‌شوند و این نشان از ناایمن بودن خودروها دارد.

وی گفت: بیش از یک هزار و ۲۵۳ سقوط پرواز انجام دادیم که بیشتر این پروازها برای انتقال مصدومین ناشی از حوادث بوده است.

همچنین مجتبی سیف قائم‌مقام اورژانس کشور در این مراسم گفت: در بازدید میدانی که خودم در ایام نوروز داشتم دقیقاً مشاهده کردم در ۳۰ کیلومتری شهرها هیچ نوری برای روشنایی جاده‌ها نیست.

وی افزود: در این مناطق نه تنها روشنایی لازم نیست بلکه نقاط حادثه‌خیز هم بسیار است که هنوز رفع نشده‌اند.

کد مطلب 4605245

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