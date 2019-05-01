۲۱۶ هکتار بافت فرسوده و ناکارآمد در دامغان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم نصرتی صبح چهارشنبه در نشست هم اندیشی اعضای ادوار شورای اسلامی شهر دامغان به میزبانی تالار طوبی این شهر ضمن بیان اینکه دامغان ۲۱۶ هکتار بافت فرسوده و ناکار آمد دارد، ابراز داشت: ۶۰ درصد اعتبارات شهرداری عمرانی و ۴۰ درصد دیگر از اعتبارات هزینه جاری است که می‌کوشیم با بهره‌گیری از اعتبارات عمرانی به رشد و توسعه شهری کمک کنیم.

وی اضافه کرد: دامغان دارای توانمندی و پتانسیل‌های قوی است بنابراین برگزاری نشست هم اندیشی اعضای ادواری شوراهای اسلامی شهر دامغان از سال ۷۸ تاکنون فرصتی بود تا از تجربیات این افراد در راستای کمک به اجرای بهتر برنامه‌های عمرانی شهری استفاده شود.

شهردار دامغان با بیان اینکه ۷۰ طرح عمرانی این شهر در دست اجرا است، ابراز داشت: اعتبارات شهرداری دامغان طی سال جاری ۶۰۰ میلیارد ریال گزارش می‌شود که این رقم در سال گذشته این اعتبار ۵۵۰ میلیارد ریال بود و مقایسه این آمارها رشد ۱۰ درصدی اعتبارات را نشان می‌دهد.

نصرتی در ادامه تصریح کرد: تعریض خیابان‌های امام، خندق، دوازده فروردین، زینبیه، بهسازی پارک‌های ملت، گلستان، بهارستان، شهید ملایی، بهسازی منطقه پشت فرمانداری، بهسازی میدان امام رضا (ع) و خیابان شهید شاهچراغی از مهمترین پروژه‌های در دست اجرا عمرانی شهرداری دامغان است.

وی با بیان اینکه ارائه دیدگاه‌ها و نقطه نظرات اعضای شورای اسلامی به هم افزایی و انتقال تجربیات منتهی می‌شود، اضافه کرد: قطعاً با ایجاد همدلی و وفاق می‌توان ضمن احیا بافت فرسوده و تبدیل آن به فرصتی برای احیای گردشگری و رونق اقتصادی به زیبایی جلوه بصری شهر نیز کمک کرد و از سوی دیگر طرح‌های عمرانی را با بهترین نحو به سرانجام رسانید.

به گزارش مهر، شورای اسلامی شهر دامغان هفت عضو دارد.