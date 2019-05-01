توجه گردشگران حرفه ای به لوت جلب شود/سرمایه گذاری سودآور دربیابان

به گزارش خبرنگار مهر، رسول موسوی صبح چهارشنبه در اولین همایش بین‌المللی گردشگری بیابان لوت و فرصت‌های محلی و بین‌المللی خراسان جنوبی بیان کرد: امروزه گردشگری بیابان از شاخه‌های مهم گردشگری طبیعت است.

وی با بیان اینکه اقتصاد توریسم بیابان در حال شکوفایی و گسترش است، افزود: مراکز آماری نتوانستند آمار دقیقی از گردشگری توریسم داشته باشند.

موسوی با بیان اینکه عظمت و زیبایی بیابان گردشگر را به خود فرا می‌خواند و نوعی از بازگشت به خویشتن در فرد ایجاد می‌کند، اظهار کرد: مطالعات اولیه نشان می‌دهد کسانی که به سمت بیابان می‌رود انسان‌های فرهیخته و مطالعه گر هستند.

دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل غرب آسیا بیان کرد: بر اساس مطالعات پایگاه اقتصادی افرادی از جوامع پست مدرن و شهری پیشرفته به سمت بیابان روی می‌آورند که نشان می‌دهد که سرمایه گذاری در بیابان بسیار سودآور است.

وی با بیان اینکه گردشگری بیابان توجه به محیط زیست و حفاظت آن را افزایش می‌دهد، افزود: اگر بیابان لوت مورد توجه قرار گیرد آثار اقتصادی زیادی به دنبال خواهد داشت که روستاها نیز از این امر متأثر می‌شوند.

موسوی بیان کرد: گردشگری بیابان موجب تحول در زندگی حاشیه‌نشینان شهری بیابان می‌شود.

وی خواستار طیف مندی گردشگران بیابان شد و افزود: گردشگران حرفه‌ای مهم‌ترین قشری بوده که به صورت حرفه‌ای به کشف ناشناخته‌های بیابان روی می‌آورند.

موسوی با بیان اینکه باید توجه گردشگران حرفه‌ای به بیابان‌ها جلب کنیم، اظهار کرد: این امر باعث تحولی عظیم از گردشگری بیابان خواهد داشت.