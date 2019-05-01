به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد طاهری صبح چهارشنبه در نشست خبری اظهار کرد: ۱۲ برنامه اصلی به مناسبت هفته عقیدتی سیاسی در سپاه انصارالرضا (ع) و بسیج خراسان‌جنوبی برگزار می‌شود.

مسئول عقیدتی سیاسی سپاه انصارالرضا (ع) خراسان‌جنوبی بیان کرد: یکی از مهمترین برنامه‌های این هفته برگزاری طرح حکمت مطهر در کلیه رده‌های سپاه و بسیج خراسان‌جنوبی است.

طاهری ادامه داد: سخنرانی سردار احمدی از فرماندهان شناخته شده دوران دفاع مقدس، برپایی نمایشگاه کتاب و تقدیر از ۱۱۳ نفر از مربیان برجسته عقیدتی سیاسی سپاه خراسان‌جنوبی از جمله برنامه‌های مرتبط با طرح حکمت مطهر است.

وی با اشاره به اینکه برگزاری نشست‌های بصیرت افزایی نیز در هفته عقیدتی سیاسی برگزار می‌شود، گفت: با توجه به اینکه هر حوزه مقاومت یک نشست بصیرتی برگزار می‌کند، افزود: بیش از ۱۰۰ نشست بصیرت افزایی برگزار خواهد شد.

مسئول عقیدتی سیاسی سپاه انصارالرضا (ع) خراسان‌جنوبی اظهار کرد: یکی از برنامه‌های سپاه برگزاری دوره تربیت تعالی است که در سال گذشته هزار نفر از کارکنان و ۷۰۰ نفر از کادر وظیفه سپاه انصارالرضا (ع) خراسان‌جنوبی در این دوره شرکت کردند.

طاهری با بیان اینکه شهید مطهری الگوی معلم و مربی واقعی است یادآور شد: در این راستا ایام شهادت شهید مرتضی مطهری به عنوان هفته عقیدتی سیاسی و تجلیل از مربیان آن انتخاب شده است.