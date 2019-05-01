سرعت غیر مجاز و انحراف به چپ عامل اصلی تصادفات در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس ایلام، سرهنگ رضا همتی زاده اظهار داشت: برابر بررسی و تجزیه و تحلیل صورت گرفته این پلیس در بحث تصادفات در فروردین ماه سال جاری اصلی ترین پارامتر عملکردی در تصادفات سرعت غیر مجاز و انحراف به چپ و هر کدام به ترتیب به میزان ۴۲و ۲۷ درصد از تصادفات جاده‌ای در محورهای مواصلاتی استان را به خود اختصاص دادند.

وی افزود: سرعت غیر مجاز و انحراف به چپ در معابر برون برون شهری، قدرت عکس العمل راننده هنگام مواجه با خطرات را کاهش می‌دهد و راننده در مقابله با خطرات نمی‌تواند به موقع واکنش نشان دهد و از بروز حوادث جلوگیری کند.

همتی زاده تصریح کرد: در سرعت‌های غیر مجاز، عواقب خطای راننده بیشتر می‌شود، هرچه سرعت وسیله نقلیه بیشتر باشد مقدار انرژی مکانیکی که باید توسط ضربه جذب شود بیشتر است و در نتیجه احتمال آسیب پذیری راننده و سرنشینان بیشتر می‌شود و حتی محدودیت دید راننده کاهش پیدا کرده و توانایی راننده جهت کنترل وسیله کمتر می‌شود و هر لحظه احتمال تصادف برای راننده متصور است.