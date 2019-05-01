به گزارش خبرنگار مهر، سید کمالالدین شهریاری صبح چهارشنبه در نشست با مسئولان بهداشت شهرستان تنگستان اظهار داشت: توسعه بهداشتی و درمانی را به عنوان یکی از اولویتهای خود در دستور کار قرار دادیم و طرحهای مهمی در این زمینه اجرا شد.
وی تقویت زیرساختهای درمانی را یکی از برنامههای مهم دانست و ادامه داد: در این راستا علاوه بر طرحهای اجرا شده، چند پروژه مهم نیز در دست اجرا داریم که تکمیل آنها زمینه بهرهمندی بهتر و بیشتر مردم را فراهم میسازد.
عبدالحسن رفیعی پور فرماندار تنگستان نیز اظهار داشت: یکی از حوزههای بسیار مهم و با اهمیت بحث بهداشت و درمان است و اگر بتوانیم در حوزه بهداشت و درمان تلاش کنیم و در بحث پیشگیری و اقداماتی که نیاز است در خانههای بهداشت و شبکه بهداشت و درمان انجام دهیم مراجعات مردم به حوزه بیمارستان کمتر میشود.
وی بیان کرد: شهرستان تنگستان در حوزه درمان از کمترین امکانات برخور دار بود و بیمارستان یکی از دغدغههای دیرینه مردم که سالیانه زیادی راکد مانده بود با تلاش و پیگیریهای استاندار و همراهی نماینده مردم در مجلس فاز دوم آن تکمیل و به بهره برداری رسید.
فرماندار تنگستان ابراز امیدواری کرد با توجه به نیاز پزشکان متخصص، در شهریور ما سال جاری به این بیمارستان تخصیص دهند که گذر مردم به شهرستانها همجوار کمتر شود.
رفیعی پور یادآور شد: یکی از خدمات دولت تدبیر و امید در بخش بهداشت و درمان است که بیشترین تلاش و اعتبارات در این حوزه هزینه شده است و موجب شده تا هزینههای درمان مردم به حداقل رسانیده شود.
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