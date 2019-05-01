فرانسه تدابیر امنیتی اتخاذ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «کریستوف کاستانر» وزیر کشور فرانسه با اعلام خبر اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در این کشور اظهار داشت: بیش از ۷ هزار نیروی پلیس به حالت آماده باش در آمده و مسئول تأمین امنیت کشور در جریان برگزاری مراسم روز جهانی کارگر هستند.

وزیر کشور فرانسه در ادامه افزود: اخبار و گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت گروههای خرابکار در روز کارگر بدست ما رسید و ما مجبور به اتخاذ تدابیر شدید امنیتی شدیم.

کاستانر همچنین خاطر نشان کرد: علاوه بر این تعداد نیروی پلیس قرار است حدود ۲۰۰ موتورسوار نیز به گشت زنی در خیابان‌های پایتخت بپردازند.

امروز روز اول ماه می میلادی مصادف با روز جهانی کارگر است. هر سال در این روز راهپیمایی‌های مردمی و کارگری در حمایت از جامعه کارگران در کشورهای مختلف برگزار می‌شود.