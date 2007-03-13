دبیرخانه دائمی گفت و شنود اشتغال راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، رئیس فرهنگسرای کار در جمع کار آفرینان گفت: دائر کردن جایگاهی جهت گفت و شنود اشتغال و ضبط آراء و نظریات ، انتقادات و پیشنهادات و... از گامهای مثبت در ارتقاء سطح فرهنگ کار است. فعالیت در ثبت و ضبط طرحها و انتقال مطلوب فعالیتهای اشتغالزایی و ارزش و قداست کار و همچنین خواستها و دیدگاه های صاحب نظران و متولین امرو نیز مردم می باشد.

رمضان لطفی گفت: در حقیقت ایجاد این دبیرخانه فراهمی حضور هر چه بیشتر مردم و علاقمندان به امر اشتغال در ارائه نظریات و تلاشها ، همچنین فراهمی زمینه جلب و مشارکت بیشتر مردم به تلاش بیشتر در زمینه کار و اشتغال است.

به گفته رئیس فرهنگسرای کار ؛ ثبت و ضبط خواستها ، نظریات ، دیدگاه های شهروندان جامعه ، ارائه خدمات اتشغال مورد نیاز علاقمندان دعوت و فراخوانی متعهدان جهت انتقال تجربیات ، هدایت و حمایت از طرحها ، افکار و آرا ارج نهادن به اندیشه خلاقانه ، شناسایی و ساماندهی افراد کار آفرین ، راهنمایی و مشاوره افراد خلاق ، برقراری ارتباط جوانان کار آفرین با مجامع و مراکز علمی - علمی و... از راهکارهای اجرایی این طرح به شمار می آید.

وی تاکید کرد: از آنجا که در مقاطع سنی و جنسی و تحصیلی گوناگون شهروندان بهتر می توانند نیازهای خود را مطرح کنند. شنیدن از زبان خود این گروه از افراد یا به تعبیری استماع درمان اجتماع بیکاری از زبان افراد بیکار ، ما را در حصول نتیجه زودتر به سر منزل مقصود می رساند.

لطفی عنوان کرد: دبیرخانه از طریق مکاتبات و مذاکرات حضوری و تلفنی نظرات و پیشنهادت همه مخاطبان است.