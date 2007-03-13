کاپیتانی تیم ملی ایران برایم افتخار است/ برای استقلال متاسفم

به گزارش خبرگزاری مهر، هافبک ایرانی تیم هامبورگ که هشتمین سال حضور خود در این تیم را پشت سر می گذارد به سوالات صدای آلمان این گونه پاسخ داده است :

دویچه وله: با توجه به فراز و نشیب‌هاى زیادى که تیم هامبورگ در فصل جاری داشته ، وضعیت خودتان و تیم فوتبال هامبورگ را در این فصل بوندس لیگا چگونه ارزیابى مى‌کنید؟

مهدى مهدوى‌کیا: در واقع تیم هامبورگ و ما فصل خیلى بدى داشتیم . ما این دوره راخیلى بد شروع کردیم و نتایج اصلا قابل قبول نبود. با توجه به فصل خیلى خوبى که ما سال گذشته داشتیم همه انتظار داشتند تیم هامبورگ امسال حتی بهتر از سال گذشته باشد اما همه چیزعکس شد و ما با مشکلات جدیدى روبه رو شدیم. البته دلایل خیلى زیادى دارد که در حال حاضرنمى‌شود به آن پرداخت اما در کل آن چیزى که انتظارش را داشتیم نبود و ما با مشکلات زیادى دست به گریبان بودیم. با این حال در چهار بازى گذشته نتایج خوبى گرفتیم و امیدواریم که هرچه زودتر از این وضعیت بیرون بیاییم.

با تعویض مربى هامبورگ و جایگزین شدن هوب استونس به جای توماس دال دیدیم که تیم هامبورگ پس از یک برد در عرض ۱٧ بازى در نیم فصل اول ناگهان توانست ۴ بازى را پى درپى پیروز از زمین خارج شود. این تعویض مربى آیا براى بازیکنان یک حالت شوک دارد؟ دیدگاه شما در این زمینه چیست؟

فکر مى‌کنم که همه موارد به خوش شانسى برنمى‌گردد. تیم‌ ما یکسرى مشکلات داشت. چند بازیکن اصلى‌مان را از دست دادیم و بازیکنان جدیدى که خدمت گرفتیم بیشتر اوقات مصدوم بودند و ما تیم کاملى را در اختیار نداشتیم. اما با آمدن مربى جدید شوک روحى مناسبى به تیم وارد شده و بازیکن‌هاى مصدوم تیم هم برگشته‌اند و شاید یک مقدار هم شانس با ما همراه بوده ،آن چیزى که در نیم فصل اول با ما همراه نبود. امیدوارم بتوانیم این روند را ادامه بدهیم و با توجه به شرایط بحرانی انتهای جدول که با یک برد و باخت جایگاه تیم ها دستخوش تغییر می شود با کسب پیروزی های بیشتر به جایگاهی مناسب برسیم.

هوب استیونس پس از برعهده گرفتن سرمربیگرى تیم فوتبال هامبورگ در ماه گذشته به یک نکته جالب اشاره کرد وآن این بود که گفت وقتى او مربى تیم‌هاى هرتا برلین، شالکه یا کلن بوده و مقابل هامبورگ بازى مى‌کرده، مهدوى کیا همیشه جزو قوی ترین بازیکنان هامبورگ بود و اعتقاد خاصى به تو داشته است. این مساله را چگونه مى‌بینید؟

خیلى خوشحالم فردی که در حال حاضر مربى تیم هامبورگ هست چنین نظرى نسبت به من دارد و چندین بار هم به خود من این نکته را گوشزد کرده است. خوشبختانه من در زمانى که ایشان مربى شالکه و هرتا برلین بود، بازى خیلى خوبى مقابل تیم هایش انجام دادم و این باعث شده که مربى اعتماد خاصى به من داشته باشد. ولى این باعث نمى‌شود که تمام اوقات به عنوان یاراصلی بازى کنم. باید سعى و تلاشم را بیشتر کنم، چون تیم در حال حاضر در وضعیتى است که همه بازیکنان باید دو برابر گذشته کار کنند تا اینکه بتوانند در جاى اصلى شان قرار بگیرند. من از این مساله خیلى خوشحالم وتمریناتم را جدی تر از قبل دنبال می کنم که بتوانم به عنوان یار اصلی در خدمت تیممان باشم.

آقاى مهدوى کیا شما هشتمین سال حضور‌تان در تیم هامبورگ را پشت سر می گذارید و در پایان این فصل قراردادتان به پایان مى‌رسد . تیم هامبورگ اعلام کرده که هنوز تمایل به تمدید قرارداد با شما ندارد. از سوى دیگر به گوش مى‌رسد که تیم فوتبال اینتراخت فرانکفورت علاقمند به جذب شماست. برای فصل آینده تا به امروز چه تصمیماتی گرفته‌اید و مى‌توانید اخبار جدیدى به ما بدهید؟

پیش از این در مورد این مساله به اندازه کافى صحبت کرده ام. من طی ۸ سالى که در هامبورگ بودم دوره خوبی با این تیم داشتم و از شرایط خیلى راضى هستم و خیلى دوست دارم که بتوانم بازهم در این تیم بمانم. اما باید ببینیم دیدگاه هاى باشگاه به چه صورت است و چه برنامه ریزى براى سال هاى آینده کرده اند. فعلا تمام تمرکز من و کل تیم بر این است که هرچه زودتر از پایین جدول فاصله بگیریم و ماندن هامبورگ در دسته یک بوندس لیگا را حتمى کنیم و بعد از آن به اندازه کافى وقت هست براى اینکه ما در مورد ماندن یا رفتن از تیم هامبورگ بحث کنیم. درحال حاضر هیچ صحبتى نشده و من منتظرم که هرچه زودتر از این شرایط فاصله بگیریم و بعد از آن صحبت‌هاى نهایى را انجام مى‌دهیم.

شما در کنار سابقه درازمدت در تیم هامبورگ الان کاپیتان شماره یک تیم ملى فوتبال ایران نیز هستید. با توجه به صعود به مرحله نهایى جام ملت هاى آسیا در تابستان سال جارى، شما وضعیت تیم ملى را چگونه ارزیابى مى‌کنید؟

باید بگویم براى من یک افتخار است که در حال حاضر کاپیتان تیم ملى ایران هستم و این مسئولیت براى هر بازیکنی بزرگ است . امیدوارم بتوانم از این مسئولیت با سربلندى بیرون بیایم. ما راه دشوارى را پیمودیم تا اینکه به جام ملت ها صعود کردیم. امیدواریم آن حادثه‌اى که در چین اتفاق افتاد تکرار نشود و بتوانیم در فینال مسابقات بازى کنیم. با توجه به سرمایه گذاری و تلاش همه تیم های آسیایی گمان می کنم این دوره یکى از قوى ترین دوره‌هاى جام ملت هاى آسیا باشد. فوتبال ما همیشه در سطح آسیا یکى از قدرت هاى اصلى بوده و من امیدوارم که بتوانیم با یک تیم خوب وارد مسابقات شویم.

آقاى برانکو ایوانکویچ چهارسال سرمربیگرى تیم فوتبال ایران را برعهده داشت و با سیستم چهار، دو، سه، یک یا چهار، چهار، دو تیم ملی را به میدان می فرستاد. حالا با آمدن امیر قلعه نویى سبک بازى تیم ملى فوتبال ایران به آن حالت قدیمى و سنتى سه، پنج، دو ایرانى بازگشته است. آیا به نظر شما این سبک تاکتیک مطابق با فهم فوتبال روز دنیا مى‌تواند باشد؟

نمى‌توانم بگویم تاکتیک در زمین فوتبال نقش مهمى ندارد، اما اگر بازیکنان آن وظایفى که برعهده آنهاست را انجام ندهند هیچ تاکتیکى به نظر من نمى‌تواند به تیم کمک کند . اگر هر بازیکنى در داخل زمین وظیفه اش را به نحو احسن انجام بدهد به نظر من تمام این مسایل پوشیده می شود و این برمی گردد به نظر کادر فنى تیم که چه سیستمى را انتخاب می کند و ما با چه نفراتى باید بازى کنیم. من در این مقوله نمى‌توانم دخالتى داشته باشم، فقط به عنوان بازیکن در خدمت تیم ملى هستم و امیدوارم بتوانم بازى خوبى انجام بدهم.

شما در ماه ژانویه امسال در دوبى در یک بازى دوستانه تدارکاتى با تیم هامبورگ مقابل تیم ایران به میدان رفتید. وقتى مقابل تیم فوتبال ایران بازى کردید چه احساسى داشتید، ؟

این یک بازى دوستانه و تدارکاتى بود. ازاینکه مقابل تیم فوتبال کشورم بازى می کردم احساس ناخوشایندی داشتم . اما از یک طرف خیلى دوست داشتم مقابل تیمى بازى کنم که هیچ وقت مقابلش بازى نکرده بودم. دوست داشتم برآوردی از وضعیت بازیکنان جوان تیم ملی داشته باشم. گمان می کنم تیم ما با توجه به نفرات جدیدى که دراختیار دارد بازى خیلى خوبى انجام داد.

با توجه به قوانین آلمان که شما می توانید بعد از ۵ یا ۸ سال تابعیت کشور آلمان را بگیرید، آیا تمایل به این مساله دارید که دو ملیتى بشوید و در کنار ملیت ایرانى ملیت آلمانى را هم تقاضا کنید؟

سوال غافلگیرکننده‌اى است. من بعد از ۵ سال اقامت دائم را گرفتم . فکر مى‌کنم بعد از ۸ یا ۹ سال یک نفر مى‌تواند ملیت کشور دیگرى را قبول کند. هنوز در مورد این مساله فکر نکرده ام . فعلا افتخار مى‌کنم که ایرانى‌ام و در تیم ملى ایران بازى مى‌کنم،گرچه اعتقاد دارم داشتن یک گذرنامه خارجى ایرادى ندارد.

چه مقدار فرهنگ آلمانى جزو وجود مهدى مهدوى کیا شده؟

واقعا مسایل مثبتى وجود دارد که ما باید ازآن استفاده کنیم. نمونه آن نظم و دیسیپلینى است که آلمانی ها دارند که به نظر من در دنیا بى‌نظیر است. فکر مى‌کنم این را ما در زمین فوتبال هم گفته‌ایم، یعنى نظمى که آلمانى‌ها دارند یک چیزی است که فکر مى‌کنم در هیچ جاى دنیا وجود ندارد. بعد از ۸ سال زندگى کردن با آلمانى‌ها، فکر مى‌کنم چیزهاى خیلى خوبى یاد گرفته‌ام و امیدوارم این تجربه‌اى که به دست آورده‌ام، جدا از همه این مسائل فرهنگى و مسائل اجتماعى، آن چیزى که در حوزه کار خودم آموختم را بتوانم به جوان هایی که در ایران هستند واین شرایط را ندیده اند انتقال بدهم .

شما دویستمین بازىتان را در بوندس لیگا نیز پشت سر گذاشتید. چیزى که در هفته‌هاى گذشته در بوندس لیگا خیلى بحث مى‌شد این جو ضدخارجى و نژادپرستى در بین برخى از تماشاگران در داخل استادیوم‌ها بود و داوران بوندس لیگا موظف شدند به محض اینکه یک نوع حالت ضدخارجى در بین تماشاگران و یا حتی در بین بازیکن ها در داخل زمین ببینند، بازى را متوقف کنند. این مساله باعث جریمه شدیدى براى تماشاگران و یا باشگاه هاى فوتبال بوندس لیگا مى‌شود. شما در طول فعالیت تان در بوندس لیگا تا به امروز این برخوردها را در استادیوم ها شاهد بوده اید؟

طی سال های گذشته که در بوندس لیگا بوده ام خوشبختانه اصلا با این مورد مواجه نشده‌ام. از دید من این مساله جالبى نیست و متاسفانه بعضى اوقات در استادیوم ها رخ می دهد. در همه جاى دنیا هم مساله نژادپرستی وجود دارد و مخصوص آلمان نیست. تماشاگران بعضى مواقع‌ در اثر فشار زیاد و در یک شرایط خاص آن را بروز مى‌دهند.

آقاى مهدوى کیا شما حتما فوتبال داخل ایران را از هامبورگ دنبال مى‌کنید. همان طور که خودتان هم شاهدش بودید، تیم فوتبال استقلال تهران، قهرمان لیگ برتر فوتبال ایران، از شرکت در مسابقات جام باشگاه هاى آسیا محروم شد. این نکته فوق‌العاده عجیب است و براى ما قابل درک نیست. این مساله را شما چگونه ارزیابی می کنید؟

این اتفاق نادرى است که در فوتبال ایران افتاده و فکر مى‌کنم شاید خیلى کم در دنیا شاهد آن باشیم. من شنیدم که در آسیا سال گذشته هم یکى از تیم هاى شرق آسیا با این مشکل روبرو شده است، ولى واقعا یکى از اتفاقات نادر است که تیمى لیستش را دیربه کنفدراسیون فوتبال آسیا برساند. واقعا باعث تاسف بود که من هم خیلى ناراحت شدم . تیمى که یک سال زحمت کشیده به این راحتى از جام کنار گذشته می شود. اما حتما این اتقاق یک تجربه براى سال هاى آینده می شود.