توجه به بیانات رهبری راهکار مقابله با تحریم های اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمدی صبح چهارشنبه در مراسم هفته عقیدتی سیاسی که در حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) سپاه قدس گیلان برگزار شد با اشاره به تفکرهای مختلف در رابطه با زندگی و با بیان اینکه تفکر غرب بر مبنای زندگی بر اساس علم است، اظهار کرد: متفکران غربی از نابودی اخلاق و رفتار در جهان غرب خبر می‌دهند و بزرگترین جنایات همانند وضعیت امروز در یمن، سوریه و سایر موارد توسط کشورهایی که از لحاظ علمی در سطح بالایی قرار دارند اثبات کننده این مسئله است.

وی با بیان اینکه نتیجه ایمان منهای علم، گروهی متعصب، سطحی نگر و افراد ملعونی نظیر معاویه هستند، تصریح کرد: امروز فقیرترین کشورهای آفریقایی در حالی که دارای بیشترین معادن گران قیمت جهان هستند از فقیرترین کشورها محسوب می‌شوند.

علم و ایمان در اسلام مکمل یکدیگرند

حجت الاسلام محمدی به نظریه اسلام در رابطه با نقش علم و ایمان در زندگی اشاره کرد و گفت: علم مساوی با حیات بوده و هیچ مکتبی به اندازه اسلام نسبت به فراگیری علم و دانش تاکید نکرده که به فرموده پیامبر اکرم (ص) علم و دانش بالاتر از عبادت است.

مسئول تأیید شرعی کل سپاه با اشاره به آیه‌ای از قرآن کریم که همه انسان‌ها و بشر در خسران و زیان هستند مگر کسانی که ایمان آورند، افزود: دین اسلام علم و ایمان را باهم و مکمل یکدیگر می‌داند.

وی با تاکید بر اینکه علم و ایمانی که همراه با عمل صالح نباشد مورد قبول خداوند نیست، بیان کرد: برای اجرای قیام جهانی در زمان حضرت مهدی (عج) نیازمند به عمل هستیم و ایمان بدون عمل وجود ندارد.

حجت الاسلام محمدی با بیان اینکه هر زمانی متناسب با اقتضای جامعه نیازمند به عمل صالح است و امام خمینی (ره) معرفی مکتب قرآن و اسلام به جهانیان را هدف انقلاب اسلامی قرار دادند، گفت: در زمان انقلاب امام راحل، ایستادگی در مقابل ظلم و مستکبرین بالاترین سطح از عمل صالح بود.

عمل صالح ایستادگی در مقابل تحریم‌های دشمن است

مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه در ادامه با اشاره به برنامه زمان بندی شده تحریم‌ها توسط غرب، تاکید کرد: دشمن نفس‌های آخر خود را می‌کشد و امروز عمل صالح ایستادگی در مقابل تحریم‌های دشمن است.

وی با بیان اینکه راه عبور از تحریم‌ها گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب بودن به ویژه توسط دولتمردان است، افزود: مقام معظم رهبری بر استفاده از نیروی جوانان در حل مشکلات اقتصادی تاکید دارند و حضور نسل‌های سوم و چهارم انقلاب در حادثه سیل نشان دهنده قدرت ظرفیت داخلی کشور است.

حجت الاسلام محمدی ادامه داد: به فرموده امام (ره) تحریم آمریکا سبب شد ملت ایران به جای تکیه به دنیای غرب، مذاکره و وابستگی، به خود و ظرفیت‌های داخلی توجه کند و روی پای خود بایستد.

وی با اشاره به رفتار آمریکا در قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست تروریست، بیان کرد: سپاه پاسداران مجموعه‌ای از علم و دانش، ایمان و اعتقاد و عمل صالح است و دشمن بارها از سپاه ضربه خورده است.